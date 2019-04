Golden State zdolali LA Clippers, postúpili do 2. kola play off

1. kolo play off



6. zápas štvrťfinále Západnej konferencie



Los Angeles - Golden State 110:129



/konečný výsledok série: 2:4/

New York 27. apríla (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors postúpili do 2. kola play off NBA. V šiestom zápase zvíťazili v noci na sobotu na palubovke Los Angeles Clippers 129:110 a v sérii triumfovali 4:2. Hostí potiahol Kevin Durant, ktorý hrá v skvelej forme. Pod víťazstvo sa podpísal 50 bodmi a utvoril si kariérne maximum. Obhajca titulu sa v semifinále Západnej konferencie stretne s Houstonom.