Organizátori Ryder Cupu prisľúbili podporu diváčke, ktorá prišla o oko

Paríž 2. októbra (TASR) - Organizátori prestížneho golfového Ryder Cupu prisľúbili pomoc diváčke, ktorá počas minulotýždňového podujatia vo Francúzsku prišla o zrak v pravom oku po nešťastnom zásahu loptičkou. "Budeme ju podporovať tak dlho, ako to bude potrebné," uviedli organizátori.



Štyridsaťdeväťročnú Corine Remandovú museli hospitalizovať po tom, čo ju minulý piatok zasiahla do hlavy loptička po dlhom odpale Brooksa Koepku. Následkom toho prišla o zrak v pravom oku a preto zvažuje právne kroky proti organizátorom. Tí podľa jej slov nedostatočne chránili divákov a neupozornili ich v predstihu krikom, že loptička letí do publika.



Vedenie European Tour na to v utorok reagovalo vyhlásením, v ktorom ľutuje trvalé následky zranenia: "Boli sme v spojení s postihnutou rodinou, počnúc okamžitým ošetrením na ihrisku a poskytnutím pomoci s logistikou a transferom rodiny z Paríža do Lyonu. Ponúkame naďalej našu podporu tak dlho, ako to bude potrebné. Zásahy loptičkou sú občasným nebezpečenstvom pre divákov, ale tento druh incidentu je extrémne zriedkavý."