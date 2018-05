Slovenská golfová asociácia ponúka začiatočníkom ďalšie výhody

Slovenská golfová asociácia bude v roku 2018 propagovať golf aj mimo zelených ihrísk.

Bratislava 10. mája (TASR) - Rozširovanie hráčskej základne, zvyšovanie atraktivity golfu a potvrdzovanie úspešných výsledkov na reprezentačnej úrovni z uplynulého roka. To sú hlavné ciele Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) v sezóne 2018.



SKGA v snahe získať pre golf nových hráčov dlhodobo zápasí s nedostatkom času u ľudí ako nepriaznivým faktorom pre golf. Preto sa v tomto zamerala na propagáciu hry na deväť jamiek, ktorá zaberá menej času a je tak časovo i finančne dostupnejšia pre väčšinu ľudí, ktorí svoj čas venujú práci aj rodine. V tejto súvislosti SKGA rozšírila možnosť absolvovať aj súťažné turnaje na deväť jamiek, a to s úpravou hendikepu – čísla vyjadrujúceho výkonnosť amatérskeho hráča – až po hodnotu 4,5. "Vďaka tomuto kroku si môže zahrať o 20 percent viac hráčov než doposiaľ deväť jamiek aj súťažne. Zároveň sa snažíme potenciálnym golfistom ukázať, že golf môže byť pre nich voľnočasovou aktivitou, ktorú dokážu zvládnuť aj za dve-tri hodiny, čím dokáže konkurovať väčšine iných populárnych športov," avizuje Tomáš Stoklasa, prezident Slovenskej golfovej asociácie.



SKGA zároveň sprístupnila golf i pre záujemcov, ktorí sa ho naučia hrať sami alebo s pomocou iných golfistov. Umožnila im získať základný hendikep 54 aj iným spôsobom než absolvovaním základného kurzu pod vedením profesionálneho trénera, tzv. zelenej karty. "Zelené karty boli a zostávajú štandardným postupom, prostredníctvom ktorého záujemca získa oprávnenie hrať na golfovom ihrisku. Cena kurzu sa pod vedením profesionálneho trénera pohybuje v rozpätí približne od 200 eur do 400 eur, čo však nemusí byť dostupné pre každého, najmä ak s golfom začína napríklad viacčlenná rodina. Novou alternatívou chceme umožniť začať hrať golf aj ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu či nechcú vynaložiť naň na úvod väčšiu sumu peňazí," uviedol v tlačovej správe SKGA Stoklasa.



Slovenská golfová asociácia bude v roku 2018 propagovať golf aj mimo zelených ihrísk. V rámci podujatí pod názvom "Street promo" zabezpečí v rôznych mestách prenosný golfový podklad, tzv. putting green, a s ním aj cvičnú sieť s odpaľovacou podložkou. "Aj takýmto spôsobom chceme ľudí prilákať ku golfu. Vo vybraných mestách jednotlivých slovenských regiónov sa verejnosti predstavia golfové kluby z daného regiónu," dodal Stoklasa. Okrem toho budú golfové kluby organizovať aj ďalšie podujatia pre verejnosť. Napríklad celonárodný Deň otvorených dverí na golfových ihriskách, ktorý sa uskutoční v sobotu 19. mája 2018 v rámci Národného dňa golfu. Počas neho či rôznych ďalších podujatí sa verejnosť bude môcť bezplatne zoznámiť s golfom.



Okrem zvyšovania počtu registrovaných hráčov a golfového povedomia na Slovensku patrí k cieľom SKGA v sezóne 2018 aj podpora reprezentantov na medzinárodných i domácich turnajoch. Vrcholom ročníka budú majstrovstvá sveta žien, ktoré sa koncom augusta uskutočnia v Írsku. Slovenské reprezentantky sa predstavia aj na majstrovstvách Európy družstiev v rakúskom Murhofe (10. - 14. júla), kde sa pokúsia vylepšiť historicky najlepšie slovenské umiestnenie na kontinentálnom šampionáte, ktorým bolo vlaňajšie 15. miesto. Individuálny európsky šampionát sa uskutoční koncom júla v Penati Golf Resort v Šajdíkových Humenciach. Medzi prestížnymi domácimi podujatiami nechýba Slovak Amateur Open v Hrubej Borši (26. - 29. júna), International Slovak Junior Open v kategóriách do 16, 18 a 21 rokov v Báči (15. - 17. augusta) či majstrovstvá Slovenska klubových družstiev v Skalici (31. augusta – 2. septembra).