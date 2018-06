Golfista Koepka ako prvý hráč po 29 rokoch obhájil titul na US Open

Na prestížnom turnaji kategórie Major v Shinnecock Hills na Long Islande dosiahol Koepka jeden úder nad par a triumfoval o jednu ranu pred Angličanom Tommym Fleetwoodom.

Shinnecock Hills 18. júna (TASR) - Americký golfista Brooks Koepka ako prvý hráč po 29 rokoch obhájil titul na US Open. Na prestížnom turnaji kategórie Major v Shinnecock Hills na Long Islande dosiahol jeden úder nad par a triumfoval o jednu ranu pred Angličanom Tommym Fleetwoodom.



Tretí skončil Američan Dustin Johnson, ktorý si udržal post svetovej jednotky. Doposiaľ posledný golfista, ktorý dokázal obhájiť prvenstvo na US Open, bol Koepkov krajan Curtis Strange. "Ani vo sne by ma nenapadlo, že by sa mi mohlo podariť niečo podobné. Vyhrať US Open dvakrát za sebou je niečo úžasné," povedal Koepka pre akreditované médiá.