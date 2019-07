VIDEO: Golfista Sabbatini je krôčik od účasti na olympijských hrách

Jeho najlepším výsledkom v roku 2019 sú zatiaľ dve tretie miesta z podujatí PGA - v tímovej súťaži s Američanom Brianom Gayom v Louisiane a medzi jednotlivcami pred dvomi týždňami v Detroite.

Bratislava 15. júla (TASR) - Reprezentant Slovenska v golfe Rory Sabbatini má výrazne našliapnuté smerom k účasti na olympijských hrách v Tokiu 2020. V olympijskom rebríčku sa nachádza na 35. mieste, na OH sa kvalifikuje najlepších šesťdesiat. Sabbatiniho čaká už tento týždeň (18. - 21. júla ) štart na najstaršom z major turnajov The Open, v septembri nevynechá ani Slovak Championship Open, ktorý sa uskutoční v Penati Golf Clube.



Jeho najlepším výsledkom v roku 2019 sú zatiaľ dve tretie miesta z podujatí PGA - v tímovej súťaži s Američanom Brianom Gayom v Louisiane a medzi jednotlivcami pred dvomi týždňami v Detroite. Konštantnými výkonmi si už dávnejšie zaistil účastnícku kartu na štarte budúcoročnej PGA Tour. "Som spokojný so štartom a výsledkami do sezóny a teším sa na turnaj The Open. Aj tam sa pokúsim o čo najlepší výsledok," povedal Sabbatini na pondelňajšej tlačovej konferencii v Bratislave.



Viceprezident Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) Rastislav Antala k umiestneniam Sabbatiniho dodal: "Veľmi nás teší, že Rorymu sa takto darí. Viackrát sa mu podarilo zopakovať umiestnenie v elitnej desiatke na turnajoch PGA Tour, čo je fantastické. Aj ohľadom účasti na letných olympijských hrách v Tokiu ide všetko podľa plánu, miestenka by nám nemala ujsť." Antala vysvetlil, ako olympijská kvalifikácia funguje. "Je to dvojročný cyklus, začal sa vlani v júli a končí sa v júni 2020. Olympijský rebríček je postavený na svetovom rebríčku s tým, že z prvých 15 hráčov môžu ísť s jednej krajiny štyria, od 15 nižšie iba dvaja. Rebríček sa teda obmedzuje a ide sa krajina po krajine, ktoré nemajú zaplnenú kvótu. Dnes je Rory 86. vo svetovom rebríčku, v olympijskom mu to vychádza okolo 40. miesta. Hráč na 60. mieste v olympijskom rebríčku je okolo 300. miesta vo svetovom. Takže je to na veľmi dobrej ceste. Po skončení kvalifikácie dostane Slovenský olympijský výbor (SOV) miestenku a následne sa rozhodne, či ju využije. My samozrejme veríme, že áno."







Rodený Juhoafričan verí, že na OH nebude chýbať, pretože v Japonsku je golf mimoriadne obľúbený. "Japonci sú golfoví fanatici. Na turnajoch PGA majú vlastné súkromné TV štáby. Na olympiáde bude golf jedna veľká zábava. Je to vždy mimoriadna česť štartovať na takomto podujatí a ja samozrejme verím, že na ňom budem reprezentovať Slovensko. Verím, že to pomôže k väčšej popularite tohto športu v krajine."



Sabbatini prišiel na Slovensko vo štvrtok. Po niekoľkých tréningoch nabral v pondelok popoludní smer Severné Írsko, kde ho čaká štart na najstaršom z major turnajov The Open. Pôvodne na ňom nemal hrať, bol prvým náhradníkom. Američan Kevin Na sa však zranil a tak jeho miesto zaujal Sabbatini. Po turnaji sa vráti späť na Slovensko. "Od utorka 23. júla absolvuje tréningy s našimi reprezentantmi i mladými talentami. Vo štvrtok organizuje charitatívny turnaj. V auguste odletí na play off PGA Tour, potom sa pokúsi dostať na podujatia Európskej Tour. Koncom leta nebude chýbať na Slovak Championship Open, ktorý v Penati Golf Clube štartuje 9. septembra," uviedol Antala.



Štyridsaťtriročný Sabbatini vlastní slovenský pas od decembra vlaňajšieho roka. Novú krajinu reprezentoval po prvý raz v januári v PGA Tour na turnaji Sony Open na Havaji, kde skončil na 33. mieste. "Rorymu sa pod slovenskými vlajkami darí, čo nás teší. Pre nás však nie je cieľom pôsobenie Roryho. Vnímame to ako príležitosť, aby bol golf prezentovaný a Rory nám ho pomáha vďaka svojmu menu popularizovať," uzavrel prezident Slovenskej golfovej asociácie Tomáš Stoklasa.