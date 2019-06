Slovenský golfista Rory Sabbatini prešiel cutom na US Open

Na treťom major turnaji sezóny sa po 2. kole posunul na 45. miesto.

Pebble Beach 15. júna (TASR) - Slovenský golfista Rory Sabbatini úspešne prešiel cutom na 119. ročníku US Open. Na treťom major turnaji sezóny sa po 2. kole posunul na 45. miesto. Ihrisko v kalifornskom Pebble Beach zahral v piatok na 71 úderov a celkovo má bilanciu 143/+1.



Na čelo poradia poskočil Američan Gary Woodland (133/-9). Domáci golfista mal po druhom dni náskok dvoch rán pred Justinom Roseom z Anglicka, ktorý klesol na druhé miesto. Tretí bol priebežne Juhoafričan Louis Oosthuizen (136/-6). Do cutu sa zmestilo 78 hráčov, na účasť vo víkendových kolách bolo potrebné zahrať aspoň 144/+2.



Pre Sabbatiniho je to prvá účasť na major turnaji v tejto sezóne, na aprílovom Masters a májovom PGA Championship neštartoval. Na US Open štartuje už dvanástykrát, doposiaľ sedemkrát neprešiel cutom.