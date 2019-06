Gombos je víťazom dvojhry na challengeri Bratislava Open

dvojhra - finále:



Norbert GOMBOS (8-SR) - Atiila Balázs (7-Maď.) 6:3, 3:6, 6:2

Bratislava 23. júna (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos sa stal víťazom dvojhry na antukovom challengeri Bratislava Open. Vo finále zdolal ako nasadená osmička turnajovú sedmičku Maďara Attilu Balázsa 6:3, 3:6, 6:2. Zverenec trénera Tibora Tótha získal celkovo šiesty singlový titul na ATP Challenger Tour, druhý v Bratislave.V novembri 2016 nenašiel premožiteľa na Slovak Open v NTC. Z dvorcov Slovana Bratislava si vďaka nedeľňajšiemu triumfu odnáša prémiu 9200 eur pred zdanením a 90 bodov do svetového rebríčka ATP Entry. V jeho onlajn vydaní figuruje na 161. mieste. Od pondelka ho čaká kvalifikácia o postup do hlavnej súťaže na treťom grandslamovom turnaji roka vo Wimbledone.Gombosovi vyšiel úvod zápasu s Balázsom, keď v druhom geme po víťaznom bekhende po čiare prelomil podanie súpera a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 3:0. Slovenský daviscupový reprezentant hral agresívne, diktoval tempo výmen. Za stavu 4:2 prehrával pri svojom podaní 0:40, no následne získal päť fiftínov za sebou a úvodný set sa stal jeho korisťou.V druhom dejstve Balász zlepšil podanie i returny a obmedzil počet nevynútených chýb. Za stavu 1:0 i 2:1 Gombosa brejkol a vynútil si tretí set- V ňom mal však navrch Gombos. Po brejku v šiestom geme odskočil Balázsovi na 4:2 a šancu na zisk druhej challengerovej trofeje na bratislavskej pôde už z rúk nepustil.Z prvého challengerového titulu od jesene 2017 mal veľkú radosť.povedal Gombos po finálovom triumfe.Finálový zápas označil za náročný.