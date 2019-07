Griezmann spečatil prestup do FC Barcelona, predstavia ho v pondelok

Dvadsaťosemročný reprezentant galského kohúta odohral v Atleticu päť sezón, prišiel v roku 2014 zo San Sebastianu za 30 miliónov eur.

Barcelona 14. júla (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Antoine Griezmann v nedeľu spečatil prestup z Atletica Madrid do FC Barcelona. S prezidentom úradujúceho španielskeho šampióna Josepom Bartomeuom spoločne podpísali kontrakt na päť rokov. V pondelok ho oficiálne ako novú posilu predstavia na štadióne Camp Nou v drese s číslom 17.



Barcelona získala Griezmanna zaplatením výkupnej klauzuly v jeho zmluve s Atleticom vo výške 120 miliónov eur. Atletico však s touto sumou nesúhlasí a považuje ju za nedostatočnú. Madridský klub argumentuje, že Griezmann sa s Barcelonou dohodol ešte skôr, ako výkupná klauzula klesla 1. júla z 200 na 120 miliónov. Rozdiel požaduje doplatiť, v opačnom prípade avizuje právne kroky. "Rozprával som sa s nimi a nemyslím si, že majú nejaký dôkaz, lebo nijaký neexistuje. Chápem, že chcú chrániť vlastné záujmy, ale neviem, ako by mohli uspieť," povedal prezident FCB Josep Maria Bartomeu.



Dvadsaťosemročný reprezentant "galského kohúta" odohral v Atleticu päť sezón, prišiel v roku 2014 zo San Sebastianu za 30 miliónov eur. V drese "Los Colchoneros" sa vypracoval na jedného z najlepších útočníkov na svete, odohral v ňom 275 zápasov a strelil 133 gólov. Madridčanom pomohol v ročníku 2017/2018 k triumfu v Európskej lige a v sezóne 2015/2016 sa podieľal na postupe do finále Ligy majstrov. S Francúzskom získal vlani titul majstra sveta.



O transfere Griezmanna do katalánskeho klubu sa špekulovalo už pred rokom, ale vtedy sa rozhodol zostať v Atleticu. Podľa správ v španielskych médiách to vyvolalo nevôľu medzi niektorými jeho novými spoluhráčmi vrátane Lionela Messiho či Luisa Suareza. "Možno sa im to nepáčilo, uvidím, keď sa s nimi stretnem. S pomocou dáme všetko do poriadku. V minulosti som urobil chyby, no neľutujem ich, pretože v tom čase som to tak cítil. Najdôležitejšie je, že teraz sme už spolu, ak sa mám za niečo ospravedlniť, urobím to na ihrisku," citovala Francúza agentúra DPA.



Griezmann sa poďakoval svojmu novému klubu za druhú šancu na prestup: "Tento rok je iný. Vlani som nebol pripravený na takýto krok, cítil som, že ešte musím odviesť niečo pre Atletico. Teraz prišla nová výzva a dostal som možnosť, aby som sa stal významným hráčom pre Barcelonu. Môžem jej pomôcť vyhrať La Ligu, Copa del Rey a Ligu majstrov, trofeje, ktoré chýbajú v mojej zbierke."