Grman sa dohodol na zmluve s fínskou SaiPou Lappeenranta

Lappeenranta 11. júna (TASR) - Účastník najvyššej fínskej hokejovej súťaže SaiPa Lappeenranta sa dohodol na zmluve so slovenským obrancom Máriom Grmanom. Dvadsaťdvaročný reprezentant sa upísal na jeden rok, klub si po ňom môžu uplatniť opciu.



Grman odohral uplynulú sezónu v Slovane Bratislava, v 54 zápasoch v KHL nazbieral osem bodov (4+4). "Má obranné aj útočné schopnosti. Je to mladý hráč a sme radi, že sme sa dohodli aj na opcii," povedal pre klubový web športový riaditeľ Antti Tuomenoksa.



Grman figuroval aj v širšom výbere slovenskej reprezentácie pred domácimi MS, do konečnej nominácie sa napokon nezmestil, keďže v závere prípravy mal zdravotné problémy. "Aj keď tímová sezóna v Slovane nebola vydarená, ja som urobil veľký osobnostný krok vpred," uviedol Grman. Slovenský obranca sa pripojí k tímu koncom júla, respektíve začiatkom augusta.