Grman po dráme so Švédskom: Jeden bod sa nám máli

Kodaň 12. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti ukázali, že na majstrovstvách sveta dokážu hrať aj s najsilnejšími tímami. Zo súboja s obhajcami trofeje Švédmi vydolovali jeden bod, no boli veľmi blízko ku všetkým trom.



Kým v prvom súboji v kodanskej A-skupine proti Čechom tri body v samom závere stratili, v sobotu ich mohli získať, chýbalo trochu šťastia proti výborne chytajúcemu brankárovi Magnusovi Hellbergovi. "Jeden bod sa nám máli. Chceli sme ten zápas dotiahnuť do víťazného konca," povzdychol si obranca Mário Grman. Na druhej strane uznal, že proti takémuto súperovi je cenný aj jeden bod. "Keby nám niekto pred zápasom povedal, že získame so Švédmi bod po predĺžení, tak by sme to brali. Ale teraz to mrzí."



Slováci dokázali zmazať dvojgólové manko a po vyrovnávajúcom zásahu Ladislava Nagya v 47. minúte cítili šancu strhnúť víťazstvo na svoju stranu. "Mali sme tam pár šancí. V tretej tretine sa nám podarilo vyrovnať a škoda, že nám to tam nepadlo. Ale mňa osobne teší, že sa tím to po prvej tretine nevzdal a celý zápas sme bojovali," pokračoval.



Dvadsaťjedenročný mladík sa prebojoval na svoj premiérový šampionát a v sobotňajšom zápase si pripísal aj prvý bod. V 11. minúte tečoval jeho strelu Tomáš Jurčo do bránky. "Mišo Krištof mi to spoza bránky krásne prihral, otvorilo sa mi to, zdvihol som hlavu a zbadal som Jurča, tak som vystrelil a padlo to tam."



Slovákom bod pomohol, ale stále nerieši postup do štvrťfinále, na ten bude treba obrať o body aj Rusov. "Dnes sme boli zdravo nabudení a chceli sme z tohto zápasu body, čo sa nakoniec podarilo, aj keď máme len jeden. Určite sa môžeme od tohto výkonu odraziť, ale musíme pokračovať v takejto hre. Stále je šanca na štvrťfinále, musíme bojovať," dodal Grman.