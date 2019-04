Guardiola po triumfe v mestskom derby: Všetko máme vo vlastných rukách

Ak zverenci trénera Pepa Guardiolu zabodujú naplno v zostávajúcich dueloch proti Burnley, Leicestru City a Brightonu, zmaria sen Liverpoolu o zisku titulu.

Manchester 25. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa výrazne priblížili k obhajobe titulu anglického majstra. V stredajšej dohrávke Premier League zvíťazili v mestskom derby na pôde Manchestru United 2:0 a dostali sa na čelo tabuľky o bod pred FC Liverpool. "Cizizens" navyše majú o osem gólov lepšie skóre.



Ak zverenci trénera Pepa Guardiolu zabodujú naplno v zostávajúcich troch dueloch proti Burnley, Leicestru City a Brightonu, zmaria sen Liverpoolu o zisku titulu, na ktorý čakajú fanúšikovia "The Reds" už 29 rokov. "Vlani sme získali v Premier League 100 bodov a nastavili vysokú latku. V tejto sezóne sa o to isté pokúšal Liverpool. Je neuveriteľné, čo dokázal, no po triumfe v manchesterskom derby máme všetko vo vlastných rukách," citovala slová Guardiolu agentúra AFP.



Na Old Trafford vydržal bezgólový stav do 54. minúty, keď po prihrávke Ilkaya Gündogana prekonal Davida de Geu strelou po zemi Bernardo Silva. V 66. minúte po akcii Raheema Sterlinga stanovil konečný výsledok Leroy Sane. "Prekonali sme najťažšiu zo štyroch prekážok a mali by sme si tento triumf poriadne vychutnať. Musíme však zostať pokojní, ostražití a udržať si koncentráciu. Teraz cestujeme do Burnley a všetci dobre vieme, aké je to proti tomuto tímu ťažké. Ešte stále nie sme šampióni, hoci máme na konte 89 bodov. Hráčom som jasne povedal, aby vo štvrtok ráno nečítali noviny a nepozerali televíziu, ale aby si radšej oddýchli a dobre pospali," zdôraznil španielsky kouč.



United si prehrou skomplikovali situáciu v boji o miestenku do Ligy majstrov. V tabuľke sú na šiestom mieste s trojbodovou stratou na štvrtú Chelsea. Po zahanbujúcej nedeľňajšej prehre 0:4 na pôde Evertonu tréner Ole Gunnar Solskjaer prehovoril hráčom do duše a nabádal ich, aby k derby pristúpili úplne iným spôsobom. Proti City sa predviedli v oveľa lepšom svetle, na bodový zisk proti kvalitnému súperovi to však nestačilo.



"City v priebehu uplynulých rokov udávali tón v Premier League. Je to najlepší anglický tím a potvrdzuje to aj v tejto sezóne. Naše výsledky v aprílových zápasoch vzbudzujú vo mne obavy. Zvláštne je, že napriek viacerým zakopnutiam máme stále šancu skončiť v prvej štvorke a vybojovať si účasť v Lige majstrov. Víkendový domáci súboj proti Chelsea bude kľúčový. Musíme v ňom bezpodmienečne zvíťaziť a potom triumfovať aj v ďalších dvoch zápasoch. Dôležité bude aj skóre, musíme sa snažiť streliť čo najviac gólov," povedal Solskjaer.