Guardiola po zisku domáceho treble: Vždy je priestor na zlepšenie

Londýn 19. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City zavŕšili sobotňajším víťazstvom vo finále FA Cupu nad Watfordom 6:0 pozoruhodnú sezónu na domácej scéne. Dosiahli historické anglické treble, keď predtým získali aj trofeje v Ligovom pohári a Premier League. Na úvod ročníka sa tiež radovali z úspechu v anglickom Superpohári.



Šesťgólová demolácia Watfordu v londýnskom Wembley vyrovnala rekordné finálové víťazstvo zo sezóny 1902/1903, keď Bury zdolalo rovnakým výsledkom Derby County. Triumf mal špecifickú príchuť pre strelca troch gólov a hráča roka podľa Asociácie anglických futbalových novinárov (FWA) Raheema Sterlinga: "Vyrastal som tu. Získavať trofeje na tomto mieste je pre mňa splnený sen."



Zverenci Španiela Pepa Guardiolu neoslavovali jedine v Lige majstrov, kde nestačili vo štvrťfinále na Tottenham Hotspur. "Je to jedna z najlepších sezón, aké som kedy ako tréner zažil. Hoci mám rád Ligu majstrov, dosiahnuť to, čo sa nám v tejto sezóne podarilo, je ťažšie ako uspieť v nej. Klub, majiteľ a hráči si zaslúžia len slová chvály. Nie je ľahké hrať zápas každé tri dni. Stačí jeden zlý večer a ste vonku. Po náročnom ligovom finiši nám v uplynulých dňoch chýbala energia, no v rozhodujúcej chvíli sme dokázali zapnúť," povedal Guardiola.



Pohárový triumf bol satisfakciou pre Kevina De Bruyneho, ktorého v tejto sezóne trápili zranenia a podľa vlastných slov na tom nebol psychicky najlepšie: "Je to veľká pocta. Po zranení v ligovom zápase s Tottenhamom som bol veľmi deprimovaný. Päť zranení počas jedného ročníka je naozaj veľa. Po pár dňoch som však bol pripravený pomôcť chalanom v záverečných zápasoch sezóny. Je pre mňa šťastie ukončiť sezónu takýmto spôsobom a ukázať všetkým, že som to stále ja. Verím, že nasledujúcej sezóna bude lepšia."



Aj napriek úspešnej sezóne hľadí tréner "Cizitens" do budúcna. "Bolo to neuveriteľné finále, ktorým sme ukončili rozprávkovú sezónu. Vždy je však priestor na zlepšenie," zdôraznil 48-ročný Guardiola.