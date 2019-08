Guardiola sa domnieva, že zranený Sané sa vráti až na jar

Sané si vo víkendovom zápase Community Shield proti FC Liverpool roztrhol pravý skrížený väz v kolene. Pre zranenie tak padol jeho plánovaný prestup do Bayernu Mníchov.

Manchester 9. júla (TASR) - Tréner anglického futbalového klubu Manchester City Pep Guardiola počíta s tým, že zranený Leroy Sané sa vráti až na jar.



"Nie som lekár, no toto zranenie je vážne. Šesť, sedem mesiacov? Dúfam, že vo februári alebo v marci bude opäť s nami," cituje kouča majstra krajiny agentúra dpa. "Je to mladý hráč, verím, že bude v poriadku," dodal Guardiola.



