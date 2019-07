Guardiola si cení Saneho kvality, no v tíme chce len šťastných hráčov

Dvadsaťtriročný nemecký krídelník si ani po troch sezónach nedokázal vybudovať pevné miesto v základnej zostave City.

Manchester 17. júl (TASR) - Tréner anglického futbalového klubu Manchester City Pep Guardiola chce v tíme iba hráčov, ktorí sa cítia šťastní. Reagoval tak na situáciu okolo krídelníka Leroya Saneho.



Ten síce dostal ponuku na nový kontrakt, no zároveň sa hovorí o jeho prestupe do Bayernu Mníchov. Dvadsaťtriročný nemecký krídelník si ani po troch sezónach nedokázal vybudovať pevné miesto v základnej zostave City. "On vie, všetci vedia, aké je tu ťažké dostať sa do zápasu. Chcem, aby tu boli hráči šťastní. Ak nie sú, odídu. Sané má výnimočné kvality, ktoré sa ťažko hľadajú," cituje slová Guardiolu agentúra AFP.