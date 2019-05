Guľa nominoval na prípravu, proti Arménsku bude na hrote útoku Strelec

Nominácia futbalovej reprezentácie SR do 21 rokov:

brankári: Martin Vantruba (FK Železiarne Podbrezová), Frederik Valach (FC Petržalka), Samuel Petráš (MŠK Žilina)



obrancovia: Dominik Špiriak, Denis Petro, Matúš Vojtko (všetci MFK Zemplín Michalovce), Kristián Vallo, Branislav Sluka (MŠK Žilina), Martin Šulek (AS Trenčín), Martin Bednár (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Matej Oravec (FK Železiarne Podbrezová)



stredopoliari: Peter Pokorný (FC Liefering), Martin Gamboš (MŠK Žilina), Jozef Špyrka (FK Železiarne Podbrezová), Christián Herc (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce), Milan Kvocera (AS Trenčín), Martin Adamec (Jagiellonia Bialystok), Marián Chobot (FC Nitra), Denis Baumgartner (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Jakub Švec (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble)



útočníci: Ľubomír Tupta (Hellas Verona), Marek Fábry (FC Nitra), Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava)



Náhradníci:



brankári: Dávid Šípoš (FC Nitra), Denis Chudý (AS Trenčín), Adrián Slančík (FC DAC 1904 Dunajská Streda)

hráči v poli: Matej Moško, Adam Kopas (obaja MŠK Žilina), Lukáš Fabiš, Šimon Štefanec (obaja FC Nitra), Adrián Slávik (AS Trenčín), Samuel Kozlovský (FC Petržalka), Matej Madleňák, Adam Brenkus, Viktor Jedinák, Tomáš Bobček (všetci MFK Ružomberok), Samuel Dancák (Dukla Praha), Filip Blažek (MFK Skalica), Jozef Pastorek, Filip Halgoš (obaja FK Železiarne Podbrezová), Ladislav Almási (FC ŠTK 1914 Šamorín)



Realizačný tím:



hlavný tréner: Adrian Guľa

asistent trénera: Marián Zimen

tréner brankárov: Pavel Kamesch

kondičný tréner: Martin Kojnok

videoanalytik: Ladislav Kubalík

technický vedúci: Martin Hrnčír

lekár: František Rigo

fyzioterapeuti: Otto Szabó, Jozef Štieber

kustódi: Michal Beseda, Peter Paulický

Bratislava 29. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov má na programe záverečný zraz pred jesenným štartom kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 tejto vekovej kategórie. Zverenci Adriána Guľu sa v prípravných zápasoch stretnú 6. júna (18.00) v Žiari nad Hronom s Arménskom a o tri dni neskôr (15.00) v rakúskom Zell am See s Českom.Tréner Guľa ladí káder na kvalifikačné boje, ktoré mladí Slováci začnú v septembri dvojzápasom na pôde Azerbajdžanu a Lichtenštajnska. V skupine narazia aj na Francúzsko, Gruzínsko a Švajčiarsko:V porovnaní s predchádzajúcou nomináciou absentujú vážne zranený žilinský obranca Vladimír Majdán, stredopoliar Žiliny Michal Tomič, ktorý sa ešte nestihol zotaviť, či ružomberský stredopoliar Matúš Kmeť. Ten podstúpi operáciu očí, žilinský útočník Róbert Boženík si vyslúžil pozvánku do národného A-mužstva. Guľa na stredajšej tlačovej konferencii netajil, že na hrote útoku ho minimálne v súboji s Arménskom nahradí Dávid Strelec z bratislavského Slovana.Dvadsaťjednotka sa najprv ukáže na štadióne fortunaligového nováčika FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, duel s českými rovesníkmi sa však neuskutoční ani v jednej z týchto krajín. Česi budú totiž na sústredení v Rakúsku a realizačný tím Slovákov pristúpil na zápas v alpskom prostredí Zell am See:Zraz tímu SR 21 je v pondelok 3. júna o 12.00 h v Senci.