Guľa víta zmeny pravidiel v boji o ME 2021

Zmeny predstavili zástupcovia strešnej futbalovej organizácie v Európe počas žrebu kvalifikácie na záverečný turnaj 2021.

Bratislava 24. januára (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrian Guľa víta novinky, ktoré chystá Európska futbalová únia (UEFA) v kvalifikácii o ME 2021. Najväčšie zmeny sa v bojoch o šampionát v Maďarsku a Slovinsku udiali v počte striedaní a v počte hráčov na predzápasovej súpiske.



Zmeny predstavili zástupcovia strešnej futbalovej organizácie v Európe počas žrebu kvalifikácie na záverečný turnaj 2021. Jednou z najvýznamnejších reforiem bude to, že tímy budú môcť vystriedať v zápase až päť hráčov, doposiaľ mohli urobiť tréneri počas riadnej hracej doby tri zmeny. „Je to veľmi zaujímavá zmena pravidla. Pre mňa neexistujú v reprezentácii náhradníci, lebo všetci majú svoju kvalitu. Ak by ju nemali, neboli by vo výbere. Týmto krokom zvýšenia striedaní z tri na päť sa tak otvorila šanca ďalším chalanom zasiahnuť do hry," povedal Guľa pre futbalsfz.sk.



Trénerom sa otvorí väčší priestor na taktické možnosti. "Bude to pre nás možnosť väčšej variability v hre. Umožňuje nám to viac vstupovať do zápasu a verím, že to dokážeme takticky využiť v náš prospech. Čo to presne prinesie, uvidíme až v zápasoch," dodal. Zástupcovia UEFA mysleli aj na to, aby sa hra nekúskovala. Tréneri budú môcť striedať počas troch prerušení hry. "Toto je veľmi podstatné doplnenie nového pravidla. Hra sa nebude zbytočne navyše kúskovať."



Ďalšou významnou zmenou v pravidlách je, že na zápasovú súpisku môžu kormidelníci zaradiť až dvadsať futbalistov, doteraz mohli o dvoch menej. „Doposiaľ sme museli päť či šesť dobrých hráčov posielať na tribúnu. Teraz viac futbalistov bude na lavičke, čo môže byť pre nich na jednej strane odmena, ale zase aj motivácia," uzavrel Guľa.



Slováci do 21 rokov zabojujú o miestenku do Maďarska a Slovinska v 2. skupine v konkurencii Francúzska, Švajčiarska, Gruzínska, Lichtenštajnska a Azerbajdžanu.