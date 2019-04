Gusev sa zapojí do prípravy Rusov na MS, pozvánku dostal aj Zajcev

Gusev nazbieral v základnej časti KHL 81 bodov (17+64), vo vyraďovačke si pripísal na konto ďalších 19 (9+10).

Moskva 25. apríla (TASR) - Najproduktívnejší hráč základnej časti KHL Nikita Gusev sa v pondelok zapojí do prípravy ruskej hokejovej reprezentácie na MS. Olympijský víťaz z Pjongčangu po skončení sezóny v Petrohrade podpísal zmluvu s Vegas oolden Knights.



Za klub NHL však nestihol odohrať ani jeden zápas play off. Gusev nazbieral v základnej časti KHL 81 bodov (17+64), vo vyraďovačke si pripísal na konto ďalších 19 (9+10). Pozvánku do ruského národného tímu dostal aj Nikita Zajcev z Toronta Maple Leafs. Informoval o tom server hokej.cz.