Antl sa stal asistentom pri mužskej reprezentácii: Som vďačný za šancu

Po boku hlavného trénera Heineho Ernsta Jensena už má za sebou aj krátke sústredenie národného tímu začiatkom apríla v nemeckom Eisenachu.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Novým asistentom trénera slovenskej reprezentácie hádzanárov sa stal Radoslav Antl. Bývalého dlhoročného hráča národného tímu do funkcie oficiálne uviedli v pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave. Po boku hlavného trénera Heineho Ernsta Jensena už má za sebou aj krátke sústredenie národného tímu začiatkom apríla v nemeckom Eisenachu.



"Pre mňa je obrovská česť niečo takéto po skončení kariéry zažiť. Som vďačný za túto príležitosť a budem sa snažiť čo najviac pomôcť chlapcom v reprezentácii. Mojou snahou bude priniesť skúsenosti, ktoré som ešte ako hráč nazbieral," povedal 40-ročný Antl, ktorý so Slovenským zväzom hádzanej (SZH) podpísal kontrakt do konca roku 2020. Hráčsku kariéru definitívne ukončí začiatkom mája.



Slovenských hádzanárov čaká na jeseň štart do druhej fázy kvalifikácie ME 2020. V 7. skupine sa stretnú s Maďarskom, Ruskom a Talianskom. Na európsky šampionát sa prebojujú prvé dva tímy, doplnia ich štyri najlepšie mužstvá z tretích miest. "Je to ťažká skupina. Do každého zápasu chceme ísť s cieľom vyhrať, postup na šampionát je náš jednoznačný cieľ. Nebude to ľahké, ale ja sa na to pozerám pozitívne. Chceme omladiť reprezentáciu a podávať stabilné výkony," zdôraznil Antl.



"Som šťastný, že sme dokázali presvedčiť Rada, aby prijal túto pozíciu. Je veľmi dôležité, aby sme dokázali zapojiť do našich štruktúr bývalých hráčov, ktorí niečo pre slovenskú hádzanú urobili. Považujem to za veľmi dobrý krok. Pomôže mi to určite aj v komunikácii s hráčmi," uviedol dánsky tréner slovenskej reprezentácie Jensen.