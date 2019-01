K hádzanárom Tatrana Prešov pribudne Grzentič, Kasal mieri do Nemecka

Grzentič by mal posilniť Tatran od sezóny 2019/20. Do Prešova zamieri z materského tímu RD Koper.

Prešov 22. januára (TASR) - Slovinský hádzanár Nino Grzentič sa stal novou posilou Tatrana Prešov. Novinky z tábora 14-násobného slovenského majstra sú aj predĺženie zmluvy s Janušom Lapajnem a odchod Čecha Michala Kasala do Nemecka.



Grzentič by mal posilniť Tatran od sezóny 2019/20. Do Prešova zamieri z materského tímu RD Koper. "Ide o 195-centimetrového hráča, ktorý hrá na poste ľavej spojky a mal by nám pomôcť v obrane aj v útoku. Ide o klasického strelca, ktorý by nám mal pomôcť podporiť Olivera Rábeka, ktorý je strelcom mužstva," prezradil generálny manažér Miroslav Benický.



Pôvodná zmluva prešovského klubu s 23-ročným Lapajnem mala platnosť do konca sezóny 2018/19. Obe strany sa dohodli na jej predĺžení o dve sezóny, takže slovinská spojka bude v Prešove pôsobiť do 30. júna 2021. "Januš sa za rok a pol v Prešove ukázal vo veľmi dobrom svetle a bolo naším záujmom nájsť s ním spoločnú reč. Sme veľmi radi, že aj Januš to takto videl a aj keď sa stal slovinským reprezentantom a evidujú ho aj zahraničné mužstvá, spája svoju budúcnosť s Tatranom Prešov," uviedol Benický.



V kádri trénera Slavka Golužu už nefiguruje Michal Kasal. O českú spojku bol záujem z nemeckého Elbflorenzu, ktorý pôsobí v druhej najvyššej súťaži. "Bol to seriózny záujem a pre Tatran lukratívna ponuka. Mišovi sa v lete končila zmluva, preto sme mu umožnili, aby ho angažoval nemecký klub a aby mal aj Tatran adekvátnu kompenzáciu. Išlo o ponuku, ktorú sme v danom momente iba ťažko mohli odmietnuť," dodal Benický.