Do štvrťfinále postúpili Levoča, Šaľa, ŠKP Bratislava a Hlohovec

HK Slovan Levoča – HK Slavoj Trebišov 28:26 (13:12)



/do štvťfinále postúpila Levoča/



HC Tatran Stupava – HKM Šaľa 18:32 (10:15)



/do štvťfinále postúpila Šaľa/



TJ Sokol Cífer – ŠKP Bratislava 21:39 (11:21)



/do štvťfinále postúpil ŠKP/



MHáK Martin – HC Sporta Hlohovec 27:31 (13:16)



/do štvťfinále postúpil Hlohovec/

Bratislava 26. septembra (TASR) - Slovenský pohár v hádzanej mužov mal v stredu na programe osemfinálové zápasy.