Domáce Francúzky na ME v hádzanej proti Č. Hore, Rusku a Slovinsku

Zloženie skupín ME hádzanárok vo Francúzsku:



A-skupina (Nantes): Dánsko, Srbsko, Švédsko, Poľsko

B-skupina (Nancy): Francúzsko, Čierna Hora, Rusko, Slovinsko

C-skupina (Montbéliard): Maďarsko, Španielsko, Holandsko, Chorvátsko

D-skupina (Brest): Nórsko, Rumunsko, Nemecko, Česko

Paríž 12. júna (TASR) - Bez slovenskej účasti v utorok v Paríži vyžrebovali zloženie skupín ME 2018 hádzanárok. Vo Francúzsku sa európsky šampionát uskutoční od 29. novembra do 16. decembra. Rozdelenie tímov je rovnaké ako na predchádzajúcich ME 2016 vo Švédsku.Obhajkyne titulu spred dvoch rokov Nórky sa predstavia v D-skupine, súperky Slovenska z kvalifikačnej skupiny Poľsko a Čierna Hora v "áčku", resp. "béčku". Domáce Francúzky budú hrať v B-skupine aj s Ruskom a Slovinskom.Prvá fáza šampionátu sa uskutoční v štyroch mestách: Nantes, Nancy, Montbéliard a Brest. Zápasy o medaily uvidia diváci v parížskej AccorHotels Arene.Slovenské hádzanárky budú na ME chýbať po druhý raz za sebou, neprebojovali sa od roku 2014. Šampionát vtedy spoločne organizovali Chorvátsko a Maďarsko, Slovenky na ňom obsadili dvanáste miesto. V nedávno skončenej kvalifikácii vyhrali zo šiestich duelov dva a skončili na nepostupovej tretej priečke.