HÁDZANÁ: Dvanásty titul Iuventy bol aj o lúčení

Michalovce 19. mája (TASR) - Radosť z dvanásteho titulu v histórii, ale aj rozlúčka Veroniky Habánkovej či Tetjany Fiľkovej-Trehubovej. Aj o tom je čerstvý titul majsteriek Slovenska v podaní hádzanárok Iuventy Michalovce. Tie zvládli sezónu aj finálovú sériu suverénne, po jednoznačných výsledkoch s ŠSK Prešov sa tešili deviatykrát za sebou.



V kádri trénera Petra Hatalčíka je viacero hráčok, pre ktoré je už oslava slovenského titulu každoročná bodka za klubovou sezónou. Patrí k nim aj univerzálna spojka Patrícia Wollingerová, ktorá má po sobote na konte už deväť domácich prvenstiev. "Prvé tituly boli možno viac emotívne, ale každý jeden je krásny a vždy vyvoláva nejakú novú emóciu. Ja som vždy rada, keď sa ukáže, že tvrdá práca mala zmysel. Za seba môžem povedať, že to robím, lebo ma to napĺňa a neviem, ako by som to prežívala, keby som bola druhá. V tomto klube môžem hrať vždy o titul a to ma baví. Chcem byť najlepšia a v Iuvente sa mi to darí," uviedla Wollingerová pre TASR.



V sezóne 2019/2020 sa pokúsi o jubilejný desiaty domáci titul, ktorý by bol zároveň desiaty v sérii aj pre klub. Na ceste za ním však už nebudú dlhoročné opory Fiľková-Trehubová ani Habánková. Pre prvú menovanú bolo víťazstvo na palubovke Prešova 42:26 v treťom finálovom zápase posledným v aktívnej kariére. "Končím. Tak sme sa rozhodli. Chcem sa viac venovať rodine. Bude mi to chýbať, ale rodina je dôležitá. Teraz sa hlavne radujem z titulu. Je jedno, či je to prvý titul alebo desiaty. Tá radosť je vždy veľká, pretože po celej sezóne niet krajšieho pocitu," povedala Fiľková-Trehubová, ktorá pôsobila v Michalovciach od januára 2010.



Ideálnu rozlúčku s dresom Iuventy absolvovala krídelníčka Habánková. Po rokoch v žlto-modrom drese sa rozhodla prijať ponuku maďarskej Kisvárdy: "Je to môj posledný titul, preto sa z neho špeciálne teším. S týmito dievčatami sa už v takomto zložení nestretnem, čo ma mrzí, pretože takýto kolektív už asi nikdy nezažijem. V uplynulých troch rokoch to bol najlepší kolektív, aký som zažila. Aj preto mám na konci môjho pôsobenia v Iuvente smutné pocity, no zároveň som rada, že sa môžem posunúť vyššie. Najradšej by som si vzala všetky baby so sebou."



Jedna z opôr majstrovského družstva absolvuje o pár dní magisterské štátnice na Fakulte telesnej výchovy a športu v Prešove. Do Maďarska pravdepodobne pôjde nielen s čerstvým ligovým, ale aj magisterským titulom. "Dúfam, že sa to podarí. Uvidíme, aké to bude v Kisvárde. Ani veľmi neviem, čo mám očakávať. Určite však budem hrať najlepšie, ako viem, budem si však musieť zvyknúť na tamojší jazyk. Anglicky sa však dorozumiem, to by mi mohlo pomôcť," dodala slovenská reprezentantka.