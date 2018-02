Tatran Prešov prehral s SC Magdeburg, zostáva na spodku tabuľky

A-skupina - 3. kolo:



Tatran Prešov - SC Magdeburg 19:29 (11:16)



Zostava a góly Tatrana: Čupryna, Cvitkovič - M. Šárpataky, Butorac 1, Hrstka 4, Lapajne 1, Krok 2, Babič 1, Kríž, L. Urban 2, Pekár, Číp 4, Vučko 3, Abramovič, Kasal 1, Carapkin - najviac gólov SC Magdeburgu: Musche 10, Damgaard 6, Pettersson 5. Rozhodovali: Kuz, Žoba (obaja Ukr.), TH: 3/3 - 1/0, vylúčení: 1 - 2, ŽK: 3:2.





Hlasy po zápase:



Slavko Goluža, tréner Tatrana: „Nemali sme dobrý vstup do zápasu, dostali sme hneď niekoľko ľahkých gólov. V obrane sme spali a v útoku sme volili čas na streľbu veľmi nezodpovedne. Čo nás predovšetkým hnevá je, že chlapci mali naordinované, aby pred domácim publikom boli v obrane fanatickí, čo však neplnili. Bojovná obrana bola jediný spôsob, ako sa s takýmto súperom popasovať. Bohužiaľ, zápas sme odohrali s prehnaným rešpektom, ale keď mám vyzdvihnúť aspoň niečo pozitívne, tak sa nám podarilo po zraneniach nasadiť Bruna Butoraca a Dominika Kroka, ktorí potrebujú minutáž, aby sa vrátili do zápasového rytmu a hernej praxe.“



Radovan Pekár, kapitán Tatrana: „Ťažko sa hodnotí zápas, keď skončí o desať gólov. To je rozdiel jednej triedy a asi momentálne reálny stav. Nezačali sme veľmi dobre a ani v ďalších minútach zápasu sa to neposúvalo k lepšiemu. Dali sme málo gólov, aj veci v obrane sa dali urobiť lepšie. Musíme popracovať so psychikou a väčším pokojom v takýchto ťažkých zápasoch, aby sme dokázali sa aspoň trochu priblížiť k takýmto kvalitným mužstvám.“

ďalší zápas:



Bjerringbro-Silkeborg - SKA Minsk 32:30 (14:14)







tabuľka A-skupiny:



1. Magdeburg 3 3 0 0 95:76 6



2. Bjerringbro-Silkeborg 3 2 0 1 85:82 4



3. SKA Minsk 3 0 1 2 86:90 1



4. TATRAN PREŠOV 3 0 1 2 63:81 1

Prešov 24. februára (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom treťom zápase v A-skupine Pohára EHF na domácej palubovke s nemeckým tímom SC Magdeburg 19:29. Zverenci trénera Slavka Golužu tak majú po troch dueloch na konte stále len jeden bod a patrí im posledná priečka tabuľky.Tatran sa v Pohári EHF najbližšie predstaví o týždeň v nedeľu 4. marca od 15.00 h opäť proti SC Magdeburg, no tentokrát na jeho palubovke.Prvý gól sobotňajšieho duelu zaznamenali domáci hráči, no favorit rýchlo otočil a vytvoril si tesný jednogólový náskok. Ten Tatran udržiaval do stavu 5:6, potom sa Magdeburg odtrhol a vypracoval si vedenie 9:5 i 10:6. Prvý polčas nakoniec vyhrali hostia o päť gólov 16:11. Aj po zmene strán mali navrch hádzanári z Magdeburgu, ktorí postupne zvyšoval skóre a nakoniec vyhrali jasne o desať gólov. Darilo sa najmä Matthiasovi Muschemu, ktorý zaznamenal desať gólov.