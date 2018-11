Košický exhibičný zápas v hádzanej spojil generácie

TJ VSŽ Košice - Crows Košice 22:21 (9:10)



zostavy:



TJ VSŽ Košice: Shejbal, Štochl, Babic, J. Hruščák, J. Kolesár, Kresák, Kunay, Meliš, Minčik, Para, Pituch, D. Timko, Kalina, Szalai, Džuňa, Šarišťan, Hižnay, Caban, Antl



Crows Košice: Vernarský, Fabišík, Shejbal, H. Müller, N. Müller, Šiška, Majirský, Luby, Toviš, Hriňák, Ľoch, Gramata, Guzy, Antl

Košice 8. novembra (TASR) - Exhibičný zápas medzi bývalými hráčmi TJ VSŽ Košice a súčasným tímom Crows Košice podporil napredovanie hádzanej v Košiciach. Hádzanárska hala zároveň jedinečným zápasom odštartovala svoju novú éru, v ktorej ponesie meno Slavomíra Šipoša. Pre klub Crows Košice je to jeden z prejavov progresu, ďalším by mal byť vytúžený postup do extraligy.Konfrontácia bývalej generácie košických hádzanárov so súčasnými zaplnila Hádzanársku halu Slavomíra Šipoša. "poznamenal Richard Štochl, ktorý nastúpil v bránke TJ VSŽ. V prvom polčase sa striedal s Jiřím Shejbalom, ktorý tak čelil svojim zverencom. Tí napokon ťahali za kratší koniec a veteránom podľahli 21:22.poznamenal Shejbal, ktorý v druhom polčase už viedol Crows.Diváci zaplnili halu takmer do posledného miesta, čím dali najavo, že hlad po hádzanej v Košiciach nevyprchal ani po rokoch v suteréne. O reštart sa snažia hráči a funkcionári Crows Košice, ktorí majú jasné ambície a postupnými krokmi smerujú k ich naplneniu. Premenovanie haly, ale aj jej postupná rekonštrukcia, je jedným z nich, ďalším má byť postup do najvyššej súťaže. Ten bol na dosah už v sezóne 2017/2018, v aktuálnom ročníku je to už jednoznačná priorita.uviedol brankár a prezident Crows Košice Filip Fabišík.K vytúženému postupu by mal košické "vrany" priviesť tréner Jiří Shejbal. "dodal Shejbal.