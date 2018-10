Situácia hádzanárov Tatrana Prešov sa skomplikovala

Tabuľka C-skupiny:



1. Bjerringbro/Silkeborg 5 4 0 1 168:135 8

2. Sporting Lisabon 5 4 0 1 152:137 8

3. TATRAN PREŠOV 5 3 0 2 137:128 6

4. Čechovskí medvedi 5 2 0 3 133:138 4

5. Besiktas 5 2 0 3 127:142 4

6. Metalurg Skopje 5 0 0 5 122:159 0

Prešov 14. októbra (TASR) - Skvelý štart do Ligy majstrov je minulosťou, po dvoch domácich prehrách sa skomplikovala situácia hádzanárov Tatrana Prešov. Po tesnej prehre s Čechovskými medveďmi doma nestačili ani na Sporting Lisabon a k postupu do ďalšej fázy tak budú nevyhnutne potrebovať aj víťazstvá u súperov. Trénera Slavka Golužu a aj samotných hráčov mrzeli po domácom dvojzápase neustále sa opakujúce chyby v hre Tatrana.Prešovčania chceli proti Sportingu odčiniť prehru 27:28 s Čechovskými medveďmi, čím by výrazne posilnili svoje postupové šance. Pred stretnutím mali oba tímy po 6 bodov, takže bolo zrejmé, že pôjde o dôležité dva body. Prešovčanom však napokon nepomohla ani búrlivá kulisa v domácej Tatran handball aréne.uviedla ľavá spojka Michal Kasal pre TASR.Zaujímavý zápas proti portugalskému majstrovi priniesol dianie ako na hojdačke. Prešovčania v ňom prehrávali aj o 5 gólov, viackrát otočili skóre vo svoj prospech, no na víťazstvo napokon nedosiahli.poznamenal krídelník Martin Straňovský.Rozbehnutí Prešovčania boli pred dvojicou domácich zápasov odhodlaní spraviť zásadný krok k postupu. Na konte mali po troch zápasoch plný počet bodov, no domáce prostredie nezúročili.dodal Straňovský.