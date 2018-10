Hádzanári Tatrana Prešov nastúpia na piaty zápas v LM proti Lisabonu

Tabuľka C-skupiny:



1. Bjerringbro-Silkeborg 4 3 0 1 131:111 6

2. Sporting Lisabon 4 3 0 1 122:110 6

3. TATRAN PREŠOV 4 3 0 1 110:98 6

4. Besiktas Mogaz 4 2 0 2 103:105 4

5. Čechovskí Medvedi 4 1 0 3 100:113 2

6. HC Metalurg Skopje 4 0 0 4 97:126 0

Ďalší program Tatrana Prešov:



Sobota 13. októbra: Tatran Prešov - Sporting CP /18.00/

Sobota 3. novembra: Sporting CP - Tatran Prešov /19.30/

Sobota 10. novembra: Tatran Prešov - Besiktas Mogaz /18.00/

Nedeľa 18. novembra: Bjerringbro-Silkeborg - Tatran Prešov /13.30/

Sobota 24. novembra: Čechovskí Medvedi - Tatran Prešov /14.00/

Sobota 1. decembra: Tatran Prešov - HC Metalurg /19.30/

Prešov 12. októbra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov nastúpia v sobotu od 18.00 h na piaty zápas v Lige majstrov. Hoci je ich účinkovanie v C-skupine iba v polčase, duel proti Sportingu Lisabon môže zohrať v postupových ambíciách Tatrana kľúčovú úlohu. Uvedomujú si to aj hráči, ktorí chcú doma odčiniť predchádzajúce zaváhanie proti Čechovským Medveďom.Pôjde o prvú vzájomnú konfrontáciu týchto súperov, no portugalský tím už pozná prostredie prešovskej Tatran handball arény. V úvode sezóny 2017/2018 si v nej na kvalifikačnom turnaji vybojoval postup do hlavnej fázy, Prešovčania vtedy nepostúpili do finále domáceho podujatia. Stretnutie slovenského s portugalským majstrom sľubuje zaujímavú hádzanú, keďže oba tímy majú po 6 bodov a spoločne s dánskym Bjerringbro-Silkeborgom sú na čele skupiny.poznamenal brankár Tatrana Igor Čupryna.Prešovčania prišli po štvrtom zápase skupiny o stopercentnú bilanciu, keď po troch víťazstvách doma nestačili na Čechovských Medveďov, ktorým podľahli rozdielom jediného gólu. Aj preto si uvedomujú dôležitosť stretnutia so Sportingom.poznamenal tréner Tatrana Slavko Goluža.