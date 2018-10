Prvá prehra Tatrana s trpkou príchuťou, Golužovi chýbala tímovosť

Prešovčania chceli v domácom prostredí potvrdiť tri predošlé víťazstvá v C-skupine Ligy majstrov, čím by spravili významný krok k vytúženému postupu.

Prešov 7. októbra (TASR) - Po troch povzbudzujúcich víťazstvách prišla nepríjemná prehra. Bezprostredne po zápase Ligy majstrov s Čechovskými Medveďmi (27:28) rezonoval najmä neuznaný gól prešovských hádzanárov v záverečnej sekunde. Trénera Slavka Golužu však viac mrzel výkon jeho zverencov, ktorým chýbala tímovosť.



Najskôr sa zdalo, že gól Lapajneho rozhodcovia neuznali pre naplnenie 60. minúty, opak však bol pravdou. "Najskôr mi delegát povedal, že to bolo po čase. Potom sa ukázalo, že Lapajne to ešte stihol a na to delegát povedal, že gól neplatil pre veľa hráčov na ihrisku. Nepôsobil pri tom veľmi presvedčivo," poznamenal tréner Tatrana Slavko Goluža. Na verdikt arbitrov však neupriamoval pozornosť. "To rozhodnutie však nemení podstatu veci. Nehrali sme dobre, nehrali sme kolektívne. Chýbalo nám presne to, na čo hráčov upozorňujeme celý čas - aby hrali tímovo a nie individuálne. Dnes sme na to doplatili," priznal.



Prehra s ruským tímom preto bolela viacnásobne. "Začiatok zápasu sme nezvládli. Namiesto toho, aby sme išli do štvorgólového vedenia, sme dovolili súperovi sa dotiahnuť. V zlomových momentoch sme nedokázali spraviť krok k tomu, aby sme súperovi odskočili," uviedol krídelník Jakub Hrstka.



Aj po tesnej prehre sú vyhliadky Tatrana do ďalších bojov optimistické, Hrstka si však uvedomuje, že domáce prehry si tím nemôže dovoliť. "Pokiaľ máme jasný cieľ, a ním je postup zo skupiny, tak nemôžeme doma strácať body. Strata domácich bodov je bolestivejšia než vonku. Myslím si, že to bude jeden z rozhodujúcich zápasov v skupine," poznamenal Hrstka.