Tatran Prešov prehral druhý zápas v Lige majstrov

C-skupina:



Tatran Prešov - Sporting Lisabon 27:30 (13:15)



Zostava Tatrana: Čupryna, Cvitkovič - Rábek 4, Hrstka 2, Lapajne 4, Rečičár, Kríž, Číp 4, Vučko, Straňovský 3, Butorac 7, Kasal 1, Carapkin 2, Gatine, Babič. Rozhodovali: Baranowski, Lemanowicz (obaja Poľ.), 7 m hody: 3/3 - 1/1, vylúčení: 2:3, ŽK: 3:2.

Ďalšie výsledky C-skupiny:



Besiktas - Bjerringbro/silkeborg 24:37 (12:22)



Čechovskí medvedi - Metalurg Skopje 33:25 (18:13)



Tabuľka C-skupiny:



1. Bjerringbro/Silkeborg 5 4 0 1 168:135 8



2. Sporting Lisabon 5 4 0 1 152:137 8



3. TATRAN PREŠOV 5 3 0 2 137:128 6



4. Čechovskí medvedi 5 2 0 3 133:138 4



5. Besiktas 5 2 0 3 127:142 4



6. Metalurg Skopje 5 0 0 5 122:159 0



Ďalší program Tatrana Prešov:



Sobota, 3. novembra: Sporting CP - Tatran Prešov /19.30/



Sobota, 10. novembra: Tatran Prešov - Besiktas Mogaz /18.00/



Nedeľa, 18. novembra: Bjerringbro-Silkeborg - Tatran Prešov /13.30/



Sobota, 24. novembra: Čechovskí Medvedi - Tatran Prešov /14.00/



Sobota, 1. decembra: Tatran Prešov - HC Metalurg /19.30/

Prešov 13. októbra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom piatom zápase v C-skupine Ligy majstrov s portugalským Sportingom Lisabon 27:30. Pre slovenského šampióna je to druhá prehra za sebou, po ktorej sa mu vzdialila vidina postupu. Prešovčania odohrajú ďalší zápas v sobotu 3. novembra práve na palubovke Sportingu.Prešovčania chceli odčiniť predošlé zaváhanie s Čechovskými medveďmi, no začiatok zápasu im nevyšiel. Od stavu 3:3 dovolili súperovi odskočiť na rozdiel piatich gólov, keď hostia ťažili najmä z efektivity v zakončení podporenej dôslednou obranou.Tréner domácich Slavko Goluža reagoval na nepriaznivý vývoj oddychovým časom, ktorý Tatranu pomohol. Prešovčania podporení búrlivou kulisou otočili skóre zo 4:9 na 12:10, ale nádejný náskok do konca prvého polčasu stratili.Bojovný súboj pokračoval aj po prestávke. Sporting odskočil domácim na 17:14, no Prešovčania sa nevzdávali a aj vďaka viacerým úspešným zákrokom brankára Čuprynu otočili na 18:17. V ďalšom priebehu sa mužstvá striedali v tesnom vedení a hoci Číp v 21. minúte zvýšil na 23:21, domáci ani tento náskok nezúročili. Naopak, Sporting následne využil viacero chýb domácich, ktorým odskočil na napokon rozhodujúci trojgólový náskok (23:26).Slavko Goluža, tréner Tatrana Prešov:Hugo Monteiro Canela, tréner Sportingu Lisabon:Janus Lapajne, stredná spojka Tatrana: