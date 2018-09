Tatran Prešov pustil nohu z plynu a úspešne tiahne Európou

Priebežná tabuľka C-skupiny:



1. Sporting CP 2 2 0 0 57:48 4

2. TATRAN PREŠOV 2 2 0 0 54:46 4

3. Bjerringbro-Silkeborg 2 1 0 1 63:54 2

4. Besiktas Mogaz 1 0 0 1 22:28 0

5. HC Metalurg 1 0 0 1 26:34 0

6. Čechovskí Medvedi 2 0 0 2 50:62 0



Ďalší program Tatrana Prešov:



Nedeľa, 30. septembra: HC Metalurg - Tatran Prešov /17.00/

Sobota, 6. októbra: Tatran Prešov - Čechovskí Medvedi /18.00/

Sobota, 13. októbra: Tatran Prešov - Sporting CP /18.00/

Sobota, 3. novembra: Sporting CP - Tatran Prešov /19.30/

Sobota, 10. novembra: Tatran Prešov - Besiktas Mogaz /18.00/

Nedeľa, 18. novembra: Bjerringbro-Silkeborg - Tatran Prešov /13.30/

Sobota, 24. novembra: Čechovskí Medvedi - Tatran Prešov /14.00/

Sobota, 1. decembra: Tatran Prešov - HC Metalurg /19.30/

Prešov 23. septembra (TASR) - Dva zápasy, dve víťazstvá. Lepší štart do Ligy majstrov si hádzanári Tatrana Prešov ani nemohli želať. Na cennú výhru v Istanbule nadviazali domácim triumfom nad Bjerringbro-Silkeborgom, čím zakončili náročný, no vydarený týždeň zahŕňajúci aj cenný triumf v SEHA lige.Prešovčania strávili pred domácim zápasom so Silkeborgom takmer týždeň na cestách, keďže po víťaznom zápase v Istanbule s Besiktasom Mogaz (28:22) zamierili do Bieloruska na zápas SEHA Ligy. Ani Meškov Brest im víťaznú náladu nepokazil, naopak, cenný SEHA-ligový triumf 32:28 im dodal sebavedomie pred náročným domácim zápasom v Lige majstrov.zdôrazňoval manažér prešovského klubu Miroslav Benický.Prešovčania si opakovali, že povzbudení cennými víťazstvami nesmú lietať v oblakoch a to od nich vyžadoval aj tréner Slavko Goluža. V herne vyrovnanom zápase proti Bjerringbro-Silkeborgu to jeho zverenci dodržali a skóre tesného duelu strhli v druhom polčase na svoju stranu. Nečudo, že víťazstvo 26:24 nad dánskym vicemajstrom prinieslo veľkú radosť hráčov i fanúšikov.poznamenala stredná spojka Tatrana Januš Lapajne, ktorý bol so šiestimi gólmi najlepším strelcom domácich.Po dvoch zápasoch sú Prešovčania spoločne s portugalským Sportingom na čele C-skupiny, a hoci do jej záveru odohrajú ešte osem zápasov, dve víťazstvá z úvodu sú dobrým základom pre postupové ambície.Prešovčania by v sezóne 2018/19 radi dosiahli významnejší úspech v SEHA lige či Lige majstrov a preto mierne upravili filozofiu v domácej extralige. Do nej, najmä na zápasy u súperov, nastupujú s mnohými mladými hráčmi a upustili od ambície absolvovať extraligovú sezónu bez prehry. Ukazuje sa, že pustiť nohu z plynového pedálu sa oplatilo.vravel Benický pred sezónou.Mužstvo má po troch zápasoch na konte už dve prehry, no v tejto fáze ešte nie sú preň extraligové výsledky prioritou. Väčšiu dôležitosť i hodnotu majú víťazstvá nad špičkovými európskymi tímami.poznamenal Benický.