Maďarky vyhrali ME žien do 17 rokov

Celje 11. augusta (TASR) - Hádzanárky Maďarska triumfovali na ME hráčok do 17 rokov v slovinskom Celje. Vo finále zdolali Švédsko 28:24. Bronz vybojovali Francúzky, ktoré si v súboji o bronz poradili s Dánskom 28:21. Slovenské hádzanárky obsadili na ME konečné 12. miesto.