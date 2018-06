Poloz po rozlúčke s reprezentáciou SR: Chýbali lídri a duch tímu

Tréner Dušan Poloz sa po piatich rokoch rozlúčil s účinkovaním na lavičke hádzanárok Slovenska prehrou v Poľsku 21:26.

Bratislava 4. júna (TASR) - Tréner Dušan Poloz sa po piatich rokoch rozlúčil s účinkovaním na lavičke hádzanárok Slovenska prehrou v Poľsku 21:26. So zverenkami tak zakončil nevydarenú kvalifikáciu na ME 2018 a hneď po zápase pomenoval príčiny neúspechu: "Chýbali nám lídri a duch tímu".



Poloz dosiahol najvýraznejší úspech v roku 2014, keď Slovensko po dlhých dvadsiatich rokoch priviedol opäť na ME. Na šampionáte v Chorvátsku a Maďarsku potom jeho ekipa obsadila 12. miesto. "Po vystúpení na ME sme sa snažili družstvo prebudovať, ale už akoby odišiel duch toho tímu. Odišli nám, môžem to tak povedať, legendy slovenskej hádzanej ako Katka Dubajová či Lydka Jakubisová, hráčky ktoré hrali dlho v zahraničí a niečo tam aj znamenali. Nedokázali sme ten duch už v novom tíme prebudiť a nájsť," tvrdí Poloz.



"Snažili sme sa tím dopĺňať, ale hierarchia a štruktúra v našom dnešnom tíme nie je a hlavne chýbajú lídri. Prajem môjmu nástupcovi, ale aj všetkým trénerom v kluboch, aby sa im to podarilo zmeniť, pretože lídra treba vychovať a je otázka, či sú na to teraz možnosti, aby sme ho vychovali," naznačil problém slovenskej ženskej hádzanej. "Najlepšie pre slovenský tím by bolo, ak by všetky hráčky išli do zahraničia. Do najvyšších súťaží, aby ťažké zápasy zažívali každú nedeľu a nie iba raz za rok. To je alfa a omega, aby dievčatá hrali náročnú súťaž s každodenným tlakom na seba. To je základ, aby sa tím posúval ďalej. Plus musí prísť nejaký šéf na ihrisko a šéf do šatne."



V práve skončenej kvalifikácii Slovenky vyhrali zo šiestich duelov dva, aj to iba s outsiderom skupiny Talianskom. Z dvojzápasov s Čiernou Horou a Poľskom nevyťažili ani bod. "Paradoxne najbližšie k výsledku, ktorý by nám priblížil postup na ME, sme boli na začiatku kvalifikácie v Čiernej Hore. Prehrali sme tam o jediný gól 23:24, ale ten zápas sme mohli vyhrať. Napriek tomu sme v kvalifikácii 'žili' až do posledného zápasu, napokon ale po remíze Česka so Slovinskom by nám v Poľsku nestačila na postup ani výhra o jeden gól. Podľa mňa je šestnástka postupujúcich zaslúžená, aj Slovinky boli podľa mňa najlepší tím z tretích miest."



Na istotu postupu potrebovali Slovenky vyhrať v Koszaline nad favorizovaným Poľskom minimálne o deväť gólov, čo sa od začiatku zápasu javilo ako neriešiteľná úloha. "My nemôžeme očakávať, že budeme vyhrávať zápasy vonku, keď nevyhrávame ani doma. Poľsko úplne jasne potvrdilo úlohu favorita zápasu. My sme nemali fyzické ani psychické sily vývoj duelu otočiť. Dôvody sú zrejmé, je to o individuálnych schopnostiach hráčok, o rýchlosti a pohybe. Na tom musí zapracovať nie môj nástupca na lavičke reprezentačného tímu, ale už tréneri v kluboch," zdôraznil Poloz.



Slovenky pred nedeľou ešte mohli pomýšľať na postup aj ako najlepší tím z tretích miest, to by ale v Poľsku museli bodovať naplno a čakať aj na ďalšie výsledky. Tabuľku tretích napokon vyhrali Slovinky vďaka remíze 30:30 v Česku, ktorá posunula ďalej oba tímy. Slovenské hádzanárky skončili v tabuľke tretích na treťom mieste za Slovinskom a Rakúskom. Zloženie ME 2018 vo Francúzsku (29. novembra - 16. decembra) tak má úplne identické obsadenie ako predchádzajúci šampionát v roku 2016 vo Švédsku, kde triumfovali Nórky. Na ME postúpili Francúzsko ako organizátor, Nórsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Poľsko, Srbsko, Švédsko, Rumunsko, Rusko, Dánsko, Česko, Slovinsko, Španielsko, Nemecko, Maďarsko, Holandsko. Žreb základných skupín sa uskutoční 12. júna v Paríži.