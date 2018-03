Hádzanárky SR vyhrali v Taliansku, v kvalifikácii ME získali prvé body

2. skupina druhej fázy kvalifikácie ME 2018



Taliansko - Slovensko 20:21 (8:6)

Najviac gólov Talianska: Niederwieserová 5, Fantonová a Del Balzová po 4. Zostava a góly SR: Medveďová, Gubiková - Holešová 5, Školková 2, Szarková 6/1, Minárčiková 1, Rajnohová 4, Patrnčiaková, Fiľková-Trehubová 1, Rechtorisová, Habánková, Bujnochová 2, Rebičová, Pócsíková, Kišíková, Olšovská. Rozhodovali: Cabrejas, Sanchez (obaja Šp.), vylúčenia: 3:2, 7m hody: 1/1 - 1/1

Ďalší výsledok:



Poľsko - Čierna Hora 20:26 (9:14)



Tabuľka 2. skupiny kvalifikácie ME 2018:



1. Čierna Hora 3 3 0 0 73:59 6

2. Poľsko 3 2 0 1 89:59 4

3. Slovensko 3 1 0 2 64:73 2

4. Taliansko 3 0 0 3 49:84 0



Najbližší program 2. skupiny:



sobota 24. marca



Slovensko - Taliansko /Šaľa, 15.00 h/

Čierna Hora - Taliansko /Bijelo Polje, 18.00 h/

Follonica 21. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky získali v druhej fáze kvalifikácie ME 2018 prvé dva body. V dueli 2. skupiny vyhrali v stredu na palubovke outsidera skupiny Talianska tesne 21:20 a v tabuľke im patrí priebežne tretia priečka.Slovenky sa s rovnakým súperom stretnú opäť v sobotu 24. marca o 15.00 h v Šali. Na čele skupiny je s plným ziskom Čierna Hora, ktorá vyhrala v Poľsku 26:20. Na európsky šampionát do Francúzska postúpia prvé dva celky a najlepší tím z tretích miest kvalifikačných skupín.V súboji dvoch celkov bez bodového zisku otvorila skóre v 2. minúte Szarková a Slovenky mali v úvodnej štvrťhodine mierne navrch. Na druhej strane kontrovala najmä Niederwieserová, ktorá dala prvé tri góly Talianok a v 12. minúte znížila na 3:4 z pohľadu domácich. Favorizovaný slovenský tím si udržiaval náskok, v 20. minúte zvýšila Rajnohová na 6:4. Záverečná desaťminútovka prvého polčasu ale ekipe trénera Poloza absolútne nevyšla, jeho zverenky už brankárku Prünsterovú neprekonali ani raz a v polčasovej prestávke prehrávali o dva góly 6:8.Do druhého polčasu vstúpili lepšie Slovenky, v bránke sa predviedla Medveďová a dva góly Bujnochovej za sebou znamenali vyrovnanie na 8:8. Hosťujúci tím sa po dlhšom čase dostal opäť do vedenia v 38. minúte, keď rýchly protiútok zakončila presne Holešová - 9:10. Talianky ale odpovedali dvoma presnými zásahmi a tesný náskok si držali aj v 44. minúte po góle pivotky Cappellarovej na 14:13. Slovenky otočili skóre v 48. minúte, keď sa zo sedemmetrového bodu presadila Szarková (14:15). Holešová v 52. minúte za stavu 16:16 netrafila prázdnu bránku súpera, ale tri minúty pred koncom premenila brejk na 19:18. Slovenky si v dramatickej koncovke tesný náskok udržali a zostali v hre o postup na ME.