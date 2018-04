Slovenskí hádzanári v kvalifikácii proti Maďarsku, Rusku a Taliansku

Žreb druhej fázy kvalifikácie ME 2020 v hádzanej mužov



1. skupina: Nemecko, Poľsko, Izrael, Kosovo



2. skupina: Chorvátsko, Srbsko, Švajčiarsko, Belgicko



3. skupina: Macedónsko Island, Turecko, Grécko



4. skupina: Slovinsko, Holandsko, Lotyšsko, Estónsko



5. skupina: Bielorusko, Česko, Bosna a Hercegovina, Fínsko



6. skupina: Francúzsko, Portugalsko, Litva, Rumunsko



7. skupina: Maďarsko, Rusko, SLOVENSKO, Taliansko



8. skupina: Dánsko, Čierna Hora, Ukrajina, Faerské ostrovy







Termíny kvalifikácie:



1. a 2. kolo: 24. až 28. októbra 2018



3. a 4. kolo: 10. až 14. apríla 2019



5. a 6. kolo: 12. až 16. júna 2019



Trondheim 12. apríla (TASR) - Slovenskí hádzanári sa v 7. skupine druhej fázy kvalifikácie o postup na ME 2020 stretnú s Maďarskom, Ruskom a Talianskom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v nórskom Trondheime, pri ktorom figurovali Slováci v treťom zo štyroch výkonnostných košov.Žreb rozdelil 32 tímov do ôsmich kvalifikačných skupín po štyroch, z každej postúpia na európsky šampionát prvé dva celky. Doplnia ich štyri najlepšie tímy z tretích miest, pričom sa berú do úvahy iba výsledky proti dvom najlepším v tabuľke. Kvalifikácia sa bude hrať systémom každý s každým doma a vonku, odštartuje v októbri 2018 a vyvrcholí v júni 2019.S Ruskom sa slovenskí hádzanári stretli aj v uplynulých dvoch neúspešných kvalifikáciách. V boji o ME 2018 vydreli v Moskve senzačnú remízu 31:31 a doma na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave prehrali po dráme tesne 24:25. V kvalifikácii MS 2019 prehrali 22:32 vonku a 26:32 doma. Z prvého koša dostali zverenci dánskeho trénera Heineho Ernsta Jensena Maďarov, ktorí na tohtoročných ME obsadili 14. miesto a vlani sa na svetovom šampionáte prebojovali do štvrťfinále.sprostredkoval pre TASR slová Jensena manažér pre marketing a médiá Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Martin Kosák.ME sa uskutočnia 10. až 26. januára 2020 premiérovo za účasti 24 tímov vo Švédsku, Rakúsku a Nórsku. Dejiskami budú Göteborg, Malmö a Štokholm (finálový víkend) vo Švédsku, Graz a Viedeň v Rakúsku a Trondheim v Nórsku. Účasť už majú istú tri organizátorské krajiny a Španielsko ako obhajca titulu.Slováci naposledy na vrcholnom podujatí štartovali na ME 2012 v Srbsku (16. miesto), odvtedy vždy stroskotali už v elimináciách. Naposledy neuspeli v prvej fáze kvalifikácie MS 2019, keď v skupine obsadili nepostupovú druhú priečku za Ruskom.