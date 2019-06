Slovenky utrpeli v prvom zápas play off debakel od Švédok

play off kvalifikácie MS 2019 - prvý zápas



Karlskrona



Švédsko - Slovensko 33:18 (18:10)



Najviac gólov: Hagmanová 7, Strömbergová, Mässingová po 5 - Bíziková 7, Rajnohová 6, Fiľková-Trehubová 3

Karlskrona 1. júna (TASR) - Slovenské hádzanárky prehrali v sobotnom prvom zápase play off kvalifikácie MS 2019 vo švédskej Karlskrone hladko 18:33. Zverenky trénera Jána Packu nastúpili bez viacerých opôr na čele s najlepšou hráčkou za rok 2018 Máriou Holešovou. Slovenky strelecky potiahli Réka Bíziková so siedmimi gólmi a Monika Rajnohová, ktorá sa presadil šesťkrát. Odveta je na programe vo štvrtok od 18.00 h v Šali.V úvode zápasu sa obe družstvá trápili v ofenzíve, svoje šance premrhali Slovenky aj domáce z protiútokov. Skóre otvorila až v 5. minúte Fiľková-Trehubová. Švédky však vzápätí vyrovnali a otočili na 2:1. Potom opäť úradovali obrany, ale Švédky postupne potvrdili úlohu favoritiek a získavali prevahu. Štyrmi gólmi za sebou odskočili súperkám a v prvom polčase si vypracovali pohodlné osemgólové vedenie.Po zmene strán sa obraz hry nezmenil, Slovenkám sa nedala uprieť snaha, ale robila im ťažkosti obrana Švédok, navyše zlyhávali v koncovke a nedokázali sa presadiť ani zo sedmičkových hodov. Naopak, domáce pokračovali a neuspokojili sa s náskokom. Do odvety si napokon vypracovali 15-bodový náskok a sú jednou nohou na MS.