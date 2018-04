Osud Good Angels hrozí aj Iuvente, Kozlov: Sme v podobnej situácii

Zákon o športe spôsobuje problémy aj im.

Michalovce 7. apríla (TASR) - Po ukončení činnosti basketbalového A-družstva Good Angels Košice hrozí podobný osud aj hádzanárkam Iuventy Michalovce. Myslí si to športový riaditeľ klubu Radoslav Kozlov, ktorý sa stotožňuje s vyhláseniami generálneho manažéra košického klubu Daniela Jendrichovského. Uviedol to v rozhovore pre oficiálnu stránku michalovského klubu.



Kozlov reagoval na situáciu v klube Good Angels Košice, ktorého generálny manažér Daniel Jendrichovský pred pár dňami vyhlásil, že A-družstvo končí svoju činnosť. Dôvodov je viacero, jedným z najzásadnejších je Zákon o športe. "Podobná situácia vzniká aj v Iuvente a som presvedčený, že nie len v Iuvente. Nešťastný Zákon o športe spôsobuje problémy aj nám. Samozrejme, prináša rad dobrých vecí pre štát a hráčky, ale je doslova likvidačný pre športové kluby a jeho zásluhou sa môžu profesionálne kluby ľahko dostať na amatérsku úroveň," poznamenal Radoslav Kozlov, ktorý sa stotožňuje s názorom Jendrichovského. "Problém je, že tento zákon mení štatút hráča zo SZČO na zamestnanca klubu, čím sa môžu zvýšiť náklady klubu na financovanie hráčok až o 40 percent. To bude mať pre viaceré profesionálne kluby likvidačné účinky," priznal.



Športový riaditeľ úspešného hádzanárskeho klubu si váži každé euro od samosprávy a sponzorov, ktoré smeruje na A-družstvo alebo mládež, "ale so smútkom priznávame, že aj Správna rada Iuventy sa zaoberá myšlienkami ako ďalej, pretože práve tých 40 percent môže chýbať k tomu, aby sme naďalej ostali profesionálnym klubom. Ešte stále však veríme, že kompetentní nájdu spôsob ako pomôcť športovým klubom," dodal Kozlov.