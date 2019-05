HÁDZANÁ: PREŠOV V 1. FINÁLE ZDOLAL POVAŽSKÚ BYSTRICU

Finále extraligy, 1. zápas:



Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica 34:19 (15:9)



zostavy a góly:



Tatran Prešov: Čupryna, Cvitkovič - Rábek 5, Djerič 1, Hrstka 2, Lapajne 2, Rečičár, L. Urban 5, Číp 4, Kosteski 1, Vučko 1, Straňovský 2, Butorac 7, Carapkin 1, Gatine 2.



ŠK Považská Bystrica: Biel, Kovačin, Dobroň - Macháč 5, Bystrický 4, Ivanicja 2, Kardoš, Jurák, Tumidalský 1, Briatka 2, Vallo 3, Hároník, Gardian 1, Lovíšek, Kozák.



Rozhodovali: Budzák, Záhradník, TH: 0/0 - 4/2, vylúčení: 3:1.



/stav série: 1:0/

Prešov 18. mája (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v 1. finálovom zápase play off slovenskej extraligy nad MŠK Považská Bystrica 34:19. V sérii hranej na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Druhý zápas je na programe 22. mája v Považskej Bystrici.Vyrovnaný prvý polčas zlomili domáci hráči v rozpätí od 11. do 20. minúty, keď zo skóre 5:5 odskočili súperovi na 5-gólový rozdiel (10:5). Tento náskok domácich upokojil a dostal ich do hernej pohody. V 40. minúte Urban navýšil už na 10-gólový rozdiel (21:11) a Prešovčania si presvedčivé víťazstvo už nenechali vziať. V závere zápasu ešte divákov potešili navýšením náskoku na rozdiel triedy - 34:19.