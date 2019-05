Hádzanárske zväzy SR a Španielska sa dohodli na vzájomnej spolupráci

V rámci projektu počítajú s výmenou informácii, skúseností, či ľudských zdrojov.

Bratislava 7. mája (TASR) - Slovenský zväz hádzanej (SZH) v utorok podpísal memorandum o spolupráci s Kráľovskou španielskou hádzanárskou federáciou (RFEBM). V rámci projektu počítajú s výmenou informácii, skúseností, či ľudských zdrojov. Zástupcovia oboch zväzov Jaroslav Holeša a RFEBM Francisco Vidal Blazquez Garcia podpísali dokument na pôde Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).



"Súčasťou tejto spolupráce bude zdieľanie z metodických postupov, stáže trénerov, lektorov a rozhodcov, ktorí dostanú možnosť skúsiť ako sa píska v inej krajine," povedal prezident SZH Jaroslav Holeša. Na utorkovom akte sa zúčastnil aj prezident SOŠV Anton Siekel, ktorý privítal možnosť hostiť slávnostné potvrdenie spolupráce medzi SZH a SOŠV. "Slovenský šport ťaží zo spolupráce s takýmito významnými zväzmi. Som rád, že sa to uskutočnilo na našej pôde. My vždy podporujeme integráciu národných zväzov do medzinárodných zväzkov. Aj táto spolupráca so Španielskom je príkladom pre všetky slovenské federácie. V minulosti sme možno tieto príležitosti nevyužívali príliš často. Ja sa budem snažiť, aby sa to zmenilo, pretože je to cesta ako sa vzájomne spoznať a učiť sa od seba," povedal Siekel pre TASR.



Utorkové memorandum je vyústením dlhodobo nadštandardných vzťahov. Počiatok myšlienky na medzinárodnú spoluprácu siaha niekoľko rokov dozadu. "Pred troma rokmi sme naštartovali proces rozvoja hádzanej na Slovensku. Cítili sme, že potrebujeme pracovať na všetkých úrovniach. Pozvali sme zahraničných trénerov a jedným z nich bol Fernando Gurich, ktorý je aj technický riaditeľ. Práve od neho prišla iniciatíva, že by sa pokúsil sprostredkovať spoluprácu so Španielmi. My sme radi, že sme dostali možnosť učiť sa od úradujúcich majstrov Európy," dodal Holeša.



Okrem nových skúseností je spolupráca so Španielskom príležitosť pre reprezentáciu na všetkých úrovniach. V júli vycestuje mládežnícky výber na sústredenie na Pyrenejský polostrov, kde juniori absolvujú prípravný dvojzápas s domácim národným tímom. V roku 2022 usporiada SR s Maďarskom európsky šampionát, pred ktorým sa uskutoční v Bratislave a v Košiciach prípravný turnaj a SZH chce, aby jedným z účastníkom bolo aj Španielsko.



Okrem športovej stránky majú Slováci záujem o skúsenosti aj po marketingovej stránke. Hoci ide o projekt na úrovni zväzov, získané informácie by sa dali premietnuť aj do slovenských súťaží. "V južných krajinách je zvykom, že loptové hry sú združené v jednom klube, príkladom je FC Barcelona. Aj my by sme chceli rozvíjať podobnú myšlienku, aby kluby spolupracovali a nebojovali proti sebe na marketingovom poli, lebo je to kontraproduktívne," povedal pre TASR Holeša.



Napriek kvalitatívnemu rozdielu Španieli veria, že spolupráca so Slovenskom prinesie benefity aj im. Navyše, prezident RFEBM Francisco Vidal Blazquez Garcia je presvedčený, že medzinárodné partnerstvá sú dôležité pre celkový rozvoj hádzanej. "Hádzanársku obec vnímam ako jednu veľkú rodinu. Myslím si, že jediná cesta k celosvetovému rozvoju tohto športu je vzájomná kooperácia. Podľa mňa rozdiel medzi Španielskom a Slovenskom nie je zas až tak veľký a aj pre nás je to šanca naučiť sa niečo nové," povedal Garcia.