Slovenskí hádzanári podľahli Talianom, prišli o šancu na postup

2. fáza kvalifikácie ME 2020 - 7. skupina - sumár:



Slovensko - Taliansko 23:26 (11:12)





ďalší výsledok v 7. skupine:



Maďarsko - Rusko 23:23 (11:15)







tabuľka 7. skupiny:



1. Maďarsko 4 3 1 0 108:86 7



2. Rusko 4 2 1 1 98:89 5



3. Taliansko 4 2 0 2 94:110 4



4. SLOVENSKO 4 0 0 4 89:104 0

Považská Bystrica 14. apríla (TASR) -Slovenskí hádzanári prehrali v nedeľňajšom domácom stretnutí druhej fázy kvalifikácie ME 2020 s Talianmi 23:26. Slováci sú po štyroch odohratých zápasoch v 7. skupine bez bodu na poslednom štvrtom mieste a definitívne tak prišli aj o teoretickú šancu na postup na šampionát. Najbližšie sa predstavia opäť doma 12. júna proti Maďarsku a kvalifikáciu uzavrú o štyri dni neskôr v Rusku.Úvod prvého polčasu bol vyrovnaný. Skóre otvorili domáci, Taliani však vzápätí vyrovnali. Ani jeden z tímom sa nedostal do výraznejšieho náskoku. Záver polčasu však patril hosťom, ktorí si do druhého polčasu vypracovali tesné vedenie 12:11.Po zmene strán pokračovali Taliani v tlaku. Slováci sa trápili v útoku a dovolili súperovi odskočiť na rozdiel šiestich gólov. Domáci sa však vzchopili a manko postupne zmazali. Napokon to Slovákom nebolo nič platné, keď im opäť nevyšiel záver, v ktorom nezachytili nástup Talianov a po prehre 23:26 prišli o možnosť postúpiť na ME.