Slovenské hádzanárky prehrali s Čiernou Horou, skomplikovali si postup

Slovensko - Čierna Hora 24:27 (10:11)



zostava SR: Medveďová, Haládiková - Rajnochová 3, Rebičová, Rechtorisová 3, Pastorková 4, Takáčová, Habánková 1, Trunková, Szarková 6, Patrnčiaková 2, Veselková, Školková 2, Olšovská, Fiľková-Trehubová 1, Minarčíková 1, najviac gólov Čiernej Hory: Rajčevičová 8, Radičevičová a Mehmedovičová po 4. Rozhodovali: D.Martins, R. Martins (obaja Port.), vylúčenia: 3:3, 7 m hody: 3/3 - 2/2, 1200 divákov.



Na snímke hráčka Slovenska Monika Rajnohová počas kvalifikačného zápasu o postup na ME 2018 Slovensko - Čierna Hora v Michalovciach 31. mája 2018. Foto: TASR/Roman Hanc

hlasy:



Dušan Poloz, tréner SR: "Potrebovali sme vyhrať, aby sme mali šancu postúpiť z druhého miesta. Teraz je tá šanca už veľmi malá. Zápas nás nezastihol v ideálnej forme. Vedeli sme, že to bude veľmi ťažké. Dôležité situácie nastali v našich presilovkách, v ktorých sme spravili viacero technických chýb, z ktorých išli súperky do kontier."



Martina Školková, spojka SR: "Myslím si, že sme dnes na nich mali. Problémy nám však robili návraty do obrany, keď ich spojky na nás tlačili. V druhom polčase sme už prehrávali osobné súboje a tam sa to zlomilo. V úvode druhého polčasu sme zbrklo strieľali, a aj z toho súperky ťažili."



Kristína Pastorková, pivotka SR: "Veľmi sme chceli vyhrať. Mali sme ich nadosah, ale potom sme nepremenili mnoho šancí, prišli aj chyby v obrane a súper sa dostal do náskoku, ktorý sme už nedokázali stiahnuť."





Tabuľka 2. kvalifikačnej skupiny:



1. Čierna Hora 5 5 0 0 133:106 10 - istý postup na ME



2. Poľsko 4 2 0 2 112:92 4



3. SLOVENSKO 5 2 0 3 108:117 4



4. Taliansko 4 0 0 4 66:104 0

Michalovce 31. mája (TASR) - Hádzanárky Slovenska prehrali vo svojom piatom zápase v 2. kvalifikačnej skupine ME 2018 v Michalovciach s Čiernou Horou 24:27. Prehrou s už istými postupujúcim družstvom si výrazne skomplikovali šancu na postup.V tabuľke zostali Slovenky na tretej priečke, na šampionát postúpia prvé dva celky a najlepší tím z tretích miest všetkých skupín. Slovenky odohrajú posledný zápas v nedeľu na palubovke v tabuľke druhého Poľska.Slovenky začali lepšie, rýchlo viedli 2:0, no hostky otočili skóre a v 8. minúte bol stav 2:4. Avšak ani domáce hráčky s gólovou odpoveďou neváhali a Szarková v 12. minúte upravila na 5:4. Tesný súboj pokračoval aj v ďalších minútach prvého polčasu, domáce v ňom doplácali na slabšiu úspešnosť streľby. Čiernohorky síce v 25. minúte odskočili na dva góly (8:10), no Slovenky opäť stiahli manko a po prvom polčase držali nádejný stav 10:11.Úvod druhého polčasu však vyšiel hostkám, ktoré si vypracovali kľúčový štvorgólový náskok (11:15). Ten ich upokojil a na slovenské snahy o gólový návrat do zápasu reagovali ďalšími presnými zásahmi. Slovenky už v ďalšom priebehu nedokázali zvrátiť nepriaznivý stav, prehrávali aj o 6 gólov (17:23). V 57. minúte síce zdvihli hlavy, Habánková stiahla na 21:24, no záver už drámu nepriniesol.