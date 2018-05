Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v prvom finále nad HK Topoľčany

1. finálový zápas:



Tatran Prešov - HK Topoľčany 35:21 (17:8)



Zostava a góly Tatrana Prešov: Čupryna, Cvitkovič - Rábek 1, Butorac 4, Hrstka 4, Lapajne, Krok 2, Babič 4, L. Urban 5, Pekár, Číp 6, Vučko 3, Abramovič, Kasal 6.



Zostava a góly HK Topoľčany: Meluš, Králik - Briatka, Janíček, Masary, Michalka 1, Ivanycja 4, Miženko 2, Ivanov 1, Cigáň 3, Hlinka 1, Jadroň 5, Minarovský, Ďurček, Žilinčík 2, Kucher 2.



Rozhodovali: Brunovský, Čanda, TH: 1/1 - 3/2, vylúčení: 4:1.



/na zápasy 1:0/



hlasy:



Slavko Goluža, tréner Tatrana Prešov: "Veľmi dobre sme zahrali v obrane a hneď na začiatku sme dali 3-4 ľahké góly z protiútokov. V druhom polčase sme chceli hráčov viac rotovať, udržať tempo a napokon sme zaslúžene vyhrali. Súpera rešpektujeme, ale aj do druhého zápasu pôjdeme s cieľom vyhrať, napraviť naše chyby a pokúsiť sa ešte zlepšiť našu hru. Chceme opäť hrať kolektívne, najprv však musí byť dobrá obrana a potom útok."



Pavel Farář, tréner HK Topoľčany: "Zápas bol ovplyvnený začiatkom, keď sme doň vstúpili zle a so zbytočne veľkým rešpektom. Súpera sme chceli čo najviac držať na postavenej obrane, pretože tam máme aspoň akú-takú šancu, lebo na rýchly útok je to ťažké. To sa aj potvrdilo. V druhom polčase sme hru opticky vyrovnali, ale nevyvarovali sme sa zbytočných chýb a na to doplácame tým, že dostávame veľa gólov z druhej vlny, ktorú má Prešov veľmi dobrú. Z toho sa musíme poučiť a zdvihnúť sebavedomie do ďalšieho zápasu a nebyť takí ustrašení."

Prešov 5. mája (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v 1. finálovom zápase slovenskej extraligy nad HK Topoľčany 35:21 a v sérii hranej na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Prešovčania za víťazstvom vykročili od prvých minút a po prvom polčase viedli už o 9 gólov (17:8). Svoju prevahu potvrdili aj v druhom dejstve a prvé finále napokon vyhrali rozdielom 14-tich gólov. Druhý zápas je na programe v stredu 9. mája v Topoľčanoch.Prešovčania netajili ambície ukončiť sériu už v najkratšom možnom čase a víťazné ambície v prvom finále potvrdzovali od prvých minút. Už v 10. minúte mali 5-gólový náskok, keď Kasal upravil na 8:3. V prvom polčase mali výrazne navrch a zakončili ho s pohodlným 9-bodovým náskokom (17:8).Hostia sa v druhom polčase snažili pribrzdiť rozbehnutých Prešovčanov, no tí ťažili z výrazného náskoku. Hráči Topoľčian boli síce v druhom polčase efektívnejší v zakončení než v prvom, ale na zdramatizovanie náskoku to nestačilo.