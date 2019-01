V hádzanárskom Prešove je na skúške Portugalčan Santos

V tíme trénera Slavka Golužu pre zmenu už nefiguruje Chorvát Ante Babič, ktorý zamieril na hosťovanie do srbského Železničaru Niš.

Prešov 21. januára (TASR) - Francúzsky pivot Ognjen Djerič sa stal novou posilou hádzanárskeho Tatrana Prešov. Novou tvárou v kádri 14-násobného slovenského majstra je aj portugalský krídelník Nuno Santos, ktorý je v tíme zatiaľ na skúške. V tíme trénera Slavka Golužu už nefiguruje Chorvát Ante Babič, ktorý zamieril na hosťovanie do srbského Železničaru Niš.



Djerič hral v sezóne 2018/19 v katarskom mužstve Al Rayyan, za sebou má aj niekoľkoročné pôsobenie v materskom klube St. Raphael vo Francúzsku. "Aj keď sa narodil vo Francúzsku, jeho rodičia pochádzajú z bývalej Juhoslávie, takže aj on plynulo hovorí srbsky, čo iste v našom klube bude preňho plusom v adaptovaní sa v tíme či samotnom meste," uviedol manažér Miroslav Benický na margo 200 centimetrov vysokej posily.



Santos prišiel do Prešova z portugalského Belenenses, v ktorého drese bol v tejto sezóne najlepším strelcom. V sezóne 2017/18 ho v Portugalsku vyhlásili za najlepšieho krídelníka. "Sme radi, že ho budeme mať možnosť vyskúšať počas celého týždňa a absolvuje s nami tréningové jednotky. Uvidíme, ako sa ukáže, a pokiaľ bude skúška úspešná, budeme sa baviť o ďalšom angažovaní," dodal Benický.