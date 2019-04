Hádzanár Krok porušil životosprávu, zranil sa a čaká ho operácia

Tatran sa v semifinále play off stretne s Novými Zámkami, prvý duel je na programe v sobotu 27. apríla od 18.00 h v Prešove.

Prešov 25. apríla (TASR) - Slovenský hádzanár Dominik Krok sa zranil a čaká ho operácia. Vo štvrtok o tom v tlačovej správe informoval jeho klub Tatran Prešov, podľa ktorého si privodil zranenie, keď počas Veľkonočných sviatkov porušil životosprávu.



"Počas Veľkonočných sviatkov si hráč Tatrana Prešov Dominik Krok privodil úraz, ktorý vyplýval z porušenia životosprávy, čo je pre klub neakceptovateľné. Každý hráč je profesionál a reprezentuje nielen seba, ale aj klub a to nielen na palubovke, ale aj mimo nej. Situáciu preto budeme riešiť s ohľadom na naše interné pravidlá. Čo je pre nás najhoršie, dnešné vyšetrenia potvrdili, že úraz si vyžiada operáciu, ktorá hráča vyradí na neurčitý čas a predbežne nezasiahne do play-off. Tatran Prešov túto tému nebude ďalej komentovať, keďže nás čaká záverečná, veľmi podstatná fáza sezóny, v ktorej sa potrebujeme sústrediť na obhajobu majstrovského titulu, preto všetka koncentrácia bude plne sústredená na tento cieľ," uvádza sa v oficiálnom stanovisku klubu.



