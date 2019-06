Tréner hádzanárov Kukučka po premiére: Nie som spokojný

Kukučkovou hlavnou úlohou je pripraviť konkurencieschopnú reprezentáciu na majstrovstvá Európy 2022, ktoré budú organizovať Slovensko spoločne so stredajším súperom Maďarskom.

Šaľa 13. júna (TASR) - Slovenskí hádzanári vstúpili do novej éry. Dánskeho trénera Heineho Ernsta Jensena v máji nahradil Peter Kukučka a v stredu absolvoval súťažný debut. Jeho zverenci síce prehrali v predposlednom vystúpení kvalifikácie ME 2020 s favorizovaným Maďarskom 20:21, ale za svoj výkon sa rozhodne nemuseli hanbiť.



Slováci kvalifikáciu na šampionát už len dohrávajú, keď po prehre s Talianmi prišli aj o teoretickú šancu na postup, svojím prístupom však potešili nielen nového kormidelníka, ale i fanúšikov. Koncentrovaný a odhodlaný výkon s organizovanou obranou bol príjemným prekvapením, keďže s Kukučkom pracovali necelý týždeň. "Bol som rád, že som videl to, čo sme natrénovali. Prekvapila ma veľmi solídna defenzíva aj prechody do útoku. Mne sa výkon páčil, škoda, že nám chýbalo trochu šťastia, chlapcom patrí aboslutórium. Potešila ma ich bojovnosť, takto má vyzerať reprezentačný výkon," povedal po zápase Kukučka.



Sám pozná atmosféru národného mužstva, keď v pozícii hráča absolvoval viac ako sto zápasov: "Premiéru na lavičke som si užil. Hrať či trénovať národný tím je najväčšia pocta. Dúfam, že rovnako si to užili aj hráči a diváci. Pretože to je najdôležitejšie, urobiť radosť fanúšikom, na druhej strane, aj my musíme byť spokojní a myslím si, že odhliadnuc od chýb to vyšlo, chalani nechali v zápase všetko."



Kukučkovou hlavnou úlohou je pripraviť konkurencieschopnú reprezentáciu na majstrovstvá Európy 2022, ktoré budú organizovať Slovensko spoločne so stredajším súperom Maďarskom. "Všetko speje k šampionátu a dnes bola horúca premiéra. Musíme postupnými krokmi budovať mužstvo. Dnes ma potešil výkon, ale nie som spokojný, chcel som vyhrať," uviedol pre TASR 36-ročný Kukučka.



Zmena na trénerskom poste sa odrazila aj na atmosfére v šatni. Hoci hráči s trénerom "zarezávajú" iba necelý týždeň, najlepší hráč stredajšieho duelu Ľubomír Ďuriš cítil rozdiel v porovnaní s minulosťou: "Sme spolu od štvrtka, tréningy boli fajn, dávali sme dokopy systém a keď budeme pokračovať, bude to dobré. Celý zraz sa niesol v pozitívnom duchu, ja som cítil zmenu. Každý mal dobrú náladu, aj na tréningu, ale zostal koncentrovaný. To je asi najdôležitejšie a treba v tomto duchu pokračovať.



Slováci uzavrú kvalifikačný cyklus na ME 2020 v nedeľu v Petrohrade proti domácemu Rusku.