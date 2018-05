Hádzanári Prešova vybojovali dvanásty titul za sebou

HK Agro Topoľčany - Tatran Prešov 18:25 (6:12)



zostava a góly HK Topoľčany: Králik, Javorček - Briatka, Janíček, Masaryk, Michalka 4, Ivanycja, Miženko, Ivanov, Cigáň 4/2, Hlinka 3, Jadroň 1, Minarovský, Ďurček, Žilinčík 4, Kučer 2



zostava a góly Tatrana Prešov: Čupryna, Cvitkovič - Rábek 4, Butorac 4, Hrstka 9/1, Lapajne 1, Krok 2, Babič, L. Urban 2, Pekár, Číp 2, Vučko 1, Abramovič, Kasal



Rozhodovali: Brunovský, Čanda, vylúčenia: 1:3, 7m hody: 7/2 - 1/1, 800 divákov



/konečný stav série: 1:3, Tatran získal majstrovský titul/

Topoľčany 16. mája (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov sú dvanástykrát v rade slovenskými šampiónmi. V stredu vyhrali vo štvrtom finálovom dueli play off Slovnaft Handball Extraligy 2017/2018 na palubovke HK Agro Topoľčany 25:18 a v sérii triumfovali 3:1 na zápasy.Pre Tatran je to už rekordný 14. ligový titul na slovenskej scéne. Zverenci trénera Slavka Golužu po víťaznom stretnutí zdvihli nad hlavu Pohár Antona Frola, ktorý je pomenovaný po najlepšom hádzanárovi Slovenska 20. storočia. Najlepším strelcom štvrtého finále bol Jakub Hrstka z víťazného celku, autor deviatich gólov.Extraliga hádzanárov - 4. finálový zápas:Skóre síce otvoril po 47 sekundách hry domáci Jadroň, nasledovala ale štvorgólová šnúra Tatrana, ktorý na začiatku 7. minúty viedol 4:1. Po štvrťhodine už viedol favorit päťgólovým rozdielom 8:3, keď sa v drese hostí strelecky darilo najmä Hrstkovi. Topoľčanci potom znížili na 6:8 zo svojho pohľadu, no v útoku boli často bezradní a záver prvého polčasu tak patril opäť jednoznačne obhajcovi titulu. Tatran si pred odchodom do kabín vypracoval sľubný šesťgólový náskok 12:6.Vučko a Lukáš Urban presnými zásahmi hneď po zmene strán zvýšili odstup hostí na 14:6 a Prešovčania si potom s prehľadom udržiavali dostatočný náskok. Topoľčany nedokázali výrazné manko zmazať, navyše v zápase nepremenili až päť sedemmetrových hodov. Desať minút pred koncom viedli hostia 20:12 a suverénnym spôsobom kráčali za obhajobou titulu. Záverečné slovo mal síce domáci Hlinka, ale v predposlednej minúte už iba skorigoval na konečných 18:25.Prehľad doterajších majstrov Slovenska v ére samostatnosti:1993/1994 Lokomotíva Trnava1994/1995 Agro VTJ Topoľčany1995/1996 Agro VTJ Topoľčany1996/1997 VSŽ Košice1997/1998 HC Topoľčany1998/1999 VSŽ Košice1999/2000 ŠKP Sečovce2000/2001 ŠKP Sečovce2001/2002 MŠK Považská Bystrica2002/2003 MŠK Považská Bystrica2003/2004 ŠK Tatran Prešov2004/2005 Tatran Prešov2005/2006 MŠK SIRS Považská Bystrica2006/2007 Tatran Prešov2007/2008 Tatran Prešov2008/2009 Tatran Prešov2009/2010 Tatran Prešov2010/2011 Tatran Prešov2011/2012 Tatran Prešov2012/2013 Tatran Prešov2013/2014 Tatran Prešov2014/2015 Tatran Prešov2015/2016 Tatran Prešov2016/2017 Tatran Prešov2017/2018 Tatran Prešov