Hádzanári Tatran Prešov vyhrali v poslednom domácom zápase Pohára EHF

Tatran Prešov - Bjerringbro-Silkeborg 32:28 (13:16)

Prešov 24. marca (TASR) - Hádzanári Tatran Prešov vyhrali v poslednom domácom zápase 5. kola skupinovej fázy Pohára EHF v A-skupine nad dánskym Bjerringbro-Silkeborg 32:28.Prvý polčas priniesol vyrovnaný súboj, v ktorom mali najskôr mierne navrch hostia (4:6), ale Prešovčania viackrát vyrovnali a štyrikrát si vypracovali aj najtesnejší náskok. Domáci síce vyrovnali na 13:13, no po trojgólovej šnúre vyhrali prvý polčas hostia - 13:16.Tatran v druhom dejstve zlepšil pohyb a od stavu 19:20 bol lepším tímom. Po 50 minútach sa dostal do trojgólového náskoku 26:23, z ktorého ťažil do konca stretnutia. Prešovčania koncentrovaným výkonom v závere stretnutia nedovolili súperovi drámu a pred záverečným zápasom v A-skupine si udržali šancu na postup.tabuľka A-skupiny:1. Magdeburg* 4 4 0 0 131:100 82. Bjerringbro-Silkeborg 5 2 0 3 139:141 43. SKA Minsk 4 1 1 2 113:116 34. Tatran Prešov 5 1 1 3 119:145 3*istý postupujúci