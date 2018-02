Hádzanári Tatrana Prešov remizovali s bieloruským tímom SKA Minsk

Tatran Prešov - SKA Minsk 25:25 (13:11)



Zostava a góly Tatrana: Čupryna, Cvitkovič - M. Šárpataky, Butorac, Hrstka 6, Lapajne 3, Krok 1, Rečičár, Babič 3, Kríž, L. Urban 6, Pekár, Číp 2, Vučko, Abramovič, Kasal 4, najviac gólov Minsku: Doncov 9, Kuleš 6, Bochan 5, TH: 6/6 - 0/0, vylúčení: 4 - 4, ŽK: 3:3.

Prešov 17. februára (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov remizovali vo svojom druhom zápase v A-skupine Pohára EHF s bieloruským tímom SKA Minsk 25:25.Prešovčania si od úvodu vypracovali náskok, v prvom polčase viedli aj o 5 gólov, ale na prvé víťazstvo v súťaži napokon nedosiahli. Najlepšími strelcami domáceho tímu boli autori šiestich gólov Jakub Hrstka a Lukáš Urban.Tatran sa v Pohári EHF najbližšie predstaví v sobotu 24. februára od 18.00 na palubovke priebežného lídra skupiny SC Magdeburg. Minsk bude hrať v rovnaký deň v Dánsku proti Bjerringbro-Silkeborg.A-skupina:Prešovčania chceli v domácom prostredí zvýšiť svoje šance na postup a vstup do zápasu mali ideálny. Viedli 2:0 i 4:1 a hoci hostia vyrovnali na 4:4, Tatran pokračoval v napĺňaní víťazných ambícií. V polovici prvého dejstva viedol o 4 góly (10:6) a neskôr aj o 5 (13:8), no bieloruský tím štvorgólovou šnúrou v závere prvej tridsaťminútovky znížil na 13:11.Vydarený záver prvej časti hostí povzbudil a hoci Prešovčania aj v druhom viedli o štyri góly (21:17), Minsk sa nevzdával. Dráma vyvrcholila v posledných minútach. Tatran sa viackrát dostal do jednogólového náskoku, no hostia vždy vyrovnali. Prešovčania napokon na víťazstvo nedosiahli, hráči Minsku vyrovnali na konečných 25:25 v poslednej minúte.Hlasy po zápase:tabuľka A-skupiny:1. Magdeburg 2 2 0 0 66:57 42. Bjerringbro-Silkeborg 2 1 0 1 53:52 23. SKA Minsk 2 0 1 1 56:58 14. TATRAN PREŠOV 2 0 1 1 44:52 1