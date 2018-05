Hádzanárky Baníka Most získali šiesty titul majstra ČR

Baník Most - DHC Slavia Praha 28:24 (17:14)



/na zápasy 2:0, Most víťazom/

Most 19. mája (TASR) - Hádzanárky domáceho Baníka Most vyhrali v druhom zápase finále play off MOL ligy o majstra ČR nad DHC Slavia Praha 28:24. V sérii hranej na dve víťazstvá vyhrali 2:0 a získali tak šiesty titul za sebou.