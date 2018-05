Hádzanárky Iuventy Michalovce zdolali súperky zo Šale

Finále play off o majstra SR v hádzanej žien - 1. zápas:



Iuventa Michalovce - HK Slovan Duslo Šaľa 25:23 (12:14)



zostava a góly Iuventy: Muliková, Antičová - M. Holešová 8, V. Kišíková 1, Rebičová 3, Trúnková, Habánková 3, Janičičová, Holejová, Wollingerová 5/3, Holubová, Bajčiová, Fiľková-Trehubová 4, Čovičová 1



zostava a góly HK Slovan Duslo: Haládiková, M. Ladicsová, Krebsová - Trochtová, Rácková 1, B. Konigová 2, Pócsíková 4, Greštiaková 1/1, I. Bahýlová 4/1, N. Némethová 3, J. Vargová, Kurňavová, Tisajová 1, Klučková 4, Bujnochová 3



Rozhodovali: Baďura a Ondogrecula ml., vylúčené: 4:2, 7m hody: 4/3 - 2/2, 750 divákov.



/na zápasy 2:0/



Hlasy po zápase:



Ján Packa, tréner Iuventy: "Dievčatám som hovoril, že druhý zápas bude ešte ťažší, čo sa aj stalo. Keď to mám porovnať, určite to nebolo také ľahké, ako hovoria výsledky. Dnes nám v prvom polčase nefungovala dobre obrana. Hrali sme nervózne, nedodržiavali sme náš koncept. V šatni sme si cez polčas povedali, čo máme hrať a čo na súpera platí. Som rád, že dievčatá v druhom dejstve už dodržali to, čo mali a v sérii tak vedieme 2:0, s čím sme chceli do Šale na tretí zápas ísť."



Michal Lukačín, tréner Šale: "Naším cieľom bolo hrať vyrovnaný duel až do posledných minút. Hrali sme ho ale iba štyridsaťpäť minút, čo sa nám vypomstilo. Dlho sme boli vo vedení, súper sa ale dotiahol. V zlomových momentoch dal dôležitejšie góly. My sme podali bojovný výkon, za čo dievčatám ďakujem. Každá jedna nechala na palubovke srdce, rozhodli ale detaily, ktoré hrali v prospech Iuventy. Prehrávame síce 0:2, no sériu nebalíme a doma sa chceme do nej vrátiť. Verím v to, že je v silách družstva, aby sme sa do Michaloviec ešte vrátili na piaty zápas."

Michalovce 13. mája (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce zvíťazili v nedeľňajšom druhom finálovom zápase play off MOL ligy o majstra SR nad HK Slovan Duslo Šaľa 25:23 (12:14). Obhajkyne titulu vedú v sérii hranej na tri víťazstvá 2:0. Tretí zápas je na programe v sobotu 19. mája o 18.00 h v Šali.Druhý finálový zápas priniesol ešte väčšiu drámu ako v sobotu. Iuventa síce na úvod dvakrát skórovala, no na dlhý čas bolo jej vedenie 2:0 posledné. Hostkám totiž prvé dejstvo vyšlo lepšie. Robili menej chýb ako Michalovčanky a keď sa v bráne chytila aj Krebsová, boli na koni. Prakticky celé prvé dejstvo si udržiavali niekoľkogólový náskok. Šesť minút pred jeho koncom viedli po góle Bujnochovej 12:8, na čo lavička Iuventy reagovala už druhým oddychovým časom. Ten jej pomohol, keďže do polčasu skorigovala na prijateľnejších 12:14.V úvode druhého dejstva síce Iuventa znížila na 14:15, no Šaľa odpovedala dvoma gólmi a v 35. minúte viedla 17:14. Karta sa však začínala postupne obracať. Hostky začali mať problém v útoku, na čo Iuventa reagovala štvorgólovou šnúrou a v 43. minúte sa po dlhých štyridsiatich minútach ujali jej hráčky vedenia. To už z rúk nepustili do konca duelu.