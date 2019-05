Hádzanárky Mostu po siedmy raz v sérii majstrom ČR

DHK Baník Most - DHC Slavia Praha 28:23 (13:12)



/konečný stav série 2:0/

Most 18. mája (TASR) - Hádzanárky Baníku Most sa stali po siedmy raz v sérii majstrami Česka, keď vo druhom zápase finále MOL ligy zdolali doma Slaviu Praha 28:23. V prvom zápase finálovej série hranej na dve víťazstvá zdolal Most vonku Slaviu 27:24.