Hádzanársky majster Tatran Prešov angažoval Macedónca Kosteskiho

Dvadsaťšesťročný pravý krídelník pôsobil uplynulé dve sezóny v tureckom tíme Selka Eskisehir.

Prešov 29. januára (TASR) - Slovenský hádzanársky majster Tatran Prešov získal do kádra Macedónca Nikolu Kosteskiho. Obe strany sa dohodli na spolupráci do konca tejto sezóny. Dvadsaťšesťročný pravý krídelník pôsobil uplynulé dve sezóny v tureckom tíme Selka Eskisehir.



"Nikola príde vystužiť mužstvo. Podpísali sme s ním zmluvu do konca sezóny, v ktorej nás ešte čaká 20-25 duelov. Počas týchto zápasov, ktoré sú pred nami uvidíme, v akom svetle sa ukáže a potom sa rozhodneme o jeho prípadnom angažovaní na ďalšiu sezónu či sezóny," povedal na oficiálnom klubovom webe generálny manažér Tatrana Miroslav Benický.